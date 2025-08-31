В МЧС раскрыли площадь масштабного пожара в Балашихе
В Балашихе горят складские помещения, общая площадь пожара составляет 4 тыс. квадратных метров. Об этом проинформировали в МЧС России.
По предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели ведут борьбу с огнем на объекте, расположенном по адресу Звёздная, 11.
Работа пожарных затруднена из-за сильной задымленности и большого количества горючих материалов на складе. На месте происшествия задействованы более 80 человек и 30 единиц техники, как сообщили в пресс-службе МЧС.
