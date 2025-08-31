В Подмосковье пьяный заплыв в запрещённом карьере оборвал жизнь мужчины
В Московской области 30 августа произошло два инцидента, связанных с отдыхом на воде. Один из них завершился гибелью человека. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Сообщается, что тело мужчины было обнаружено в карьере на территории садоводческого товарищества «Алёшкинские сады» неподалеку от деревни Есино (городской округ Электросталь). По предварительной информации, водоём не был предназначен для купания. Также отмечается, что погибший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
В тот же день на Москве-реке в районе Причальной улицы города Красногорск произошёл ещё один несчастный случай. Мужчина 1956 года рождения пострадал в результате инцидента с маломерным судном. Спасателям удалось оперативно оказать ему помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение для госпитализации.
