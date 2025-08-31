В Подмосковье пьяный заплыв в запрещённом карьере оборвал жизнь мужчины

31 августа 2025, 11:18

Купание в неположенном месте закончилось трагедией для подмосковного дачника

Фото: Istock/Lena Cabral Linari

В Московской области 30 августа произошло два инцидента, связанных с отдыхом на воде. Один из них завершился гибелью человека. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.