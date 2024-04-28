В Мурманске арестовали журналиста за работу со сторонниками Навального*

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В Мурманской области арестовали журналиста Сергея Карелина за подготовку материалов для YouTube-канала сторонников оппозиционного политика Алексея Навального*. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).
Карелин, помимо работы на команду Навального*, был оператором немецкого издания Deutsche Welle и видеожурналистом Associated Press.
Отмечается, что у него кроме российского есть также и израильское гражданство.
AP выразило обеспокоенность задержанием журналиста. В настоящее время редакция узнаёт дополнительную информацию об инциденте.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом; учреждённый им ФБК включён Минюстом РФ в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской и нежелательной организацией и запрещён в России.
Отмечается, что у него кроме российского есть также и израильское гражданство.
AP выразило обеспокоенность задержанием журналиста. В настоящее время редакция узнаёт дополнительную информацию об инциденте.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом; учреждённый им ФБК включён Минюстом РФ в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской и нежелательной организацией и запрещён в России.
Анастасия Чинкова