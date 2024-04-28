Украинского студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ

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В Москве арестовали украинского студента МГУ, который пытался собрать в интернете деньги для ВСУ. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.
Кроме того, студент размещал информацию националистического характера, в частности, призывы к национальной розни. А также искал данные о возможном механизме вступления в ряды ВСУ лиц, проживающих на территории Москвы.
Отметим, что Сергей Г. является уроженцем Одессы и гражданином Украины. Он учится на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ.
Также уточняется, что гражданин Украины не подавал заявление на получение российского гражданства.
Студент неоднократно заявлял, что покинет Россию после окончания учёбы, поскольку «чувствует себя здесь неуютно», а также призывал к ударам по Москве.
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Отметим, что Сергей Г. является уроженцем Одессы и гражданином Украины. Он учится на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ.
Также уточняется, что гражданин Украины не подавал заявление на получение российского гражданства.
Студент неоднократно заявлял, что покинет Россию после окончания учёбы, поскольку «чувствует себя здесь неуютно», а также призывал к ударам по Москве.
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Анастасия Чинкова