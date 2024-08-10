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В Брянской области объявили режим КТО

В Брянской области ввели режим контртеррористической операции
10 августа 2024, 00:11
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В Брянской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), информирует Национальный антитеррористический комитет (НАК).


Такое решение было принято в связи с возросшей угрозой диверсий и терактов, исходящих со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».

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#курская область
#всу
#украина
#россия
#теракт
В Курской области вводится режим КТО
В Курской области вводится режим контртеррористической операции
10 августа 2024, 00:49

Фото: iStock/Dzurag

В Курской области вводится режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО на территории субъекта РФ принято на фоне повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введение режима КТО на территории Брянской области.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».

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#губернатор
#брянская область
#россия
#украина
#всу
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Алаудинов заявил, что операцией ВСУ в Курской области руководит НАТО
Операцией ВСУ в Курской области руководит НАТО, заявил Алаудионов
10 августа 2024, 00:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области проходит под руководством командования блока НАТО. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.
«Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», – заявил он в беседе с военным корреспондентом Семеном Пеговым.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что наступление украинских войск на Курскую область сделает невозможными мирные переговоры.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».

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#украина
#вс рф
#россия
#нападение
#всу
#военкор
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Сделавших фотографию с указателем «Курск – 10 км» военных ВСУ разоблачили
Бойцы ВСУ подделали фото с указателем «Курск – 10 км»
10 августа 2024, 00:19

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина пытается посеять панику в Курской области при помощи поддельных фотографий. Например, некоторые украинские каналы опубликовали фотографию солдата на фоне указателя с надписью «Курск – 10 км», которая была разоблачена как фейк в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Название города Курск написано на украинском языке как «Курьск». В действительности данный указатель расположен в Сумской области – в 108 км от областного центра российского субъекта. Также отмечается, что последняя цифра на фотографии размыта, что создает впечатление, будто Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся вблизи российского города.

Ранее стало известно о введение режима контртеррористической операции (КТО) в Брянской области на фоне нападения ВСУ на российский регион.

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#курская область
#фотография
#всу
#украина
#россия
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В Курской области сообщили о восстановлении энергоснабжения
В Курчатове и еще пяти районах Курской области восстановили энергоснабжение
09 августа 2024, 23:29

Фото:istockphoto/TebNad

Электроснабжение в Курчатове и еще пяти районах Курской области восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
«Аварийными бригадами восстановлено энергоснабжение в Курчатове, а также в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах», – отмечается в публикации.

Ранее атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) привела к отключению электричества в Курчатове, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС). Также произошел пожар из-за падения частей БПЛА на трансформаторную подстанцию.

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#курская область
#аэс
#бпла
#беспилотник
#электричество
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Подростки изнасиловали четырехлетнюю девочку в детском саду Марселя
BFMTV: подростки изнасиловали четырехлетнюю девочку в детском саду Марселя
09 августа 2024, 23:16

Фото: istockphoto / TheaDesign

Несколько подростков изнасиловали четырехлетнюю девочку в детском саду французского Марселя, информирует телеканал BFMTV.
Инцидент произошел 2 августа в общественном центре, который включает в себя детский сад и молодежный клуб. Четырехлетняя девочка сообщила об издевавшихся над ней мальчиками, после чего ребенка отправили на медицинский осмотр в больницу.

Врачи обнаружили у девочки кровотечение в области паха. В данный момент с ребенком занимаются психологи.

Прокуратура Марселя начала предварительное расследование по факту изнасилования несовершеннолетней. Информация об обвиняемых по этому делу не разглашается.

Ранее суд в Мурманской области приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери своей сожительницы.

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При крушении пассажирского самолёта в Бразилии никто не выжил
Префектура Виньеду: при крушении самолёта никто не выжил
09 августа 2024, 22:47

Фото: iStock/Gudella

При крушении пассажирского лайнера в Бразилии никто не выжил. Об этом сообщил портал G1, ссылаясь на префектуру города Виньеда, где произошла трагедия.
Ранее сообщалось, что на борту самолёта находились 58 пассажиров четыре члена экипажа. Он следовал по маршруту Каскавель – Гуарульюс.

На опубликованных кадрах видно, как судно в какой-то момент начинает вращаться вокруг своей оси, постепенно снижаясь. После оно скрылось за лесным массивом, откуда раздался взрыв и пошёл густой чёрный дым. Что стало причиной крушения на данный момент неизвестно.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели, которые выясняют причины произошедшего и осматривают упавший самолёт.

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#происшествия
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Уголовное дело завели на мужчин, избивших пенсионера за слова о ЧВК «Вагнер»
09 августа 2024, 22:39

Фото: iStock/Dzurag

Уголовное дело возбуждено в отношении двух мужчин, которые силой вытолкали из московского автобуса 87-летнего пенсионера за его высказывания о ЧВК «Вагнер». Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с РИА Новости.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, на котором двое мужчин, кричащие матом, заламывают руки пенсионеру, после чего силой выводят его из автобуса в Москве. Им показалось, что он негативно высказался о бойцах «Вагнера», когда автобус проезжал мимо мемориала, посвящённого им.

В результате полицейские, не составив протокол, отпустили пенсионера, а мужчин, сдавших его, задержали. Также пострадавших написал на них заявление об избиении.

После рассмотрения дела правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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#уголовное дело
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#избиение
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Названо число пассажиров разбившегося в Бразилии самолёта
На борту разбившегося в Бразилии самолёта было 58 пассажиров и 4 члена экипажа
09 августа 2024, 20:54

Фото: iStock/Diy13

На борту разбившегося в Бразилии пассажирского самолёта находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщил новостной портал G1.
Отмечается, что самолёт, следовавший по маршруту Каскавель – Гуарульюс, упал недалеко от города Виньеду в штате Сан-Паулу.

В настоящее время на месте крушения работают сотрудники полиции и спасатели.

Ранее Telegram-каналы публиковали видео падения самолёта, рассчитанного на 68 пассажиров. На кадрах видно, что сначала он начал крутиться вокруг своей оси, постепенно снижаясь. После этого он скрылся из поля зрения очевидцев за лесным массивом. Затем оттуда начал подниматься густой чёрный дым.

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#самолет
#крушение
#бразилия
#пассажиры
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Суд арестовал экс-замгендиректора «Москонцерта» по делу о взятке
09 августа 2024, 20:47

Фото: iStock/Rawf8

Савеловский суд Москвы арестовал экс-замгендиректора «Москонцерта» Максима Шатковского по делу о взятке. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что решением суда ему, а также Владиславу Любичеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия Шатковский, ранее занимавший пост заместителя генерального директора ГБУК «Москонцерт» получил взятку, а его посредником был Владислав Любичев, занимавший тогда пост начальника хозяйственного отдела.

Суд установил срок ареста до 25 сентября текущего года.

Постановление пока не вступило в силу, поэтому его можно обжаловать в апелляционной инстанции.

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#арест
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