В Брянской области объявили режим КТО

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
В Брянской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), информирует Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Такое решение было принято в связи с возросшей угрозой диверсий и терактов, исходящих со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».
Читайте также:
Алаудинов сообщил об иностранных наёмниках в Курской области
Минобороны раскрыло потери ВСУ за время боёв в Курской области
Суджа не находится под контролем ВСУ, заявил глава города Слащев
Александр Климов