В небе над Москвой заметили загадочный объект

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Российские пилоты гражданского самолета заметили в небе над Москвой неопознанный летающий объект (НЛО), похожий на купол. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident, специализирующийся на новостях в сфере авиации. Отмечается, что объект находился ниже направления полета самолета и не помешал его движению.
По информации издания, все произошло 17 октября, когда Airbus A320 вылетел из московского Шереметьево в Минск. Набрав высоту около 8000 метров, пилоты обратили внимание на загадочный объект.
Ранее в этом году украинские военные сообщали, что «зафиксировали НЛО», их слова передавало Daily Mail. Отмечалось, что объект засекли над зоной боевых действий.
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«На высоте 8000 футов доклад экипажа о наблюдении небольшого объекта ниже высоты полета ВС, похожего на купол или крыло с желто-красными полосами впереди», — говорится в сообщении.
Ранее в этом году украинские военные сообщали, что «зафиксировали НЛО», их слова передавало Daily Mail. Отмечалось, что объект засекли над зоной боевых действий.
«Абсолютно бесшумный НЛО в форме диска был зафиксирован на камеру украинскими военными», — сообщается в публикации издания.Читайте также:
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Данил Пономарев