Украинские военные заметили НЛО над зоной боевых действий

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Украинские военнослужащие в этом месяце «зафиксировали НЛО». Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на запись, сделанную 406-го батальоном ВСУ.
«Абсолютно бесшумный НЛО в форме диска был зафиксирован на камеру украинскими военными», — сообщается в публикации издания.Отмечается, что объект засекли над зоной боевых действий.
Ранее Минобороны РФ показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино под Авдеевкой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак