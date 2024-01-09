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Женщина утонула в Большом Садовом пруду в Москве

09 января 2024, 14:06
Фото: iStock/Nastco

Фото: iStock/Nastco

В Москве женщина провалилась под лёд и утонула, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, трагедия случилась на Большом Садовом пруду в столичном районе Коптево.

Сообщается, что женщина прогуливалась по водоёму и, внезапно, провалилась под лёд. Очевидцы случившегося вызвали к месту происшествия спасателей, однако, спасти женщина они не успели. На сушу её вытащили уже без признаков жизни.


Иных подробностей трагедии пока что не сообщается, личность погибшей устанавливается.

Ранее двое детей упали в реку в Тверской области. Четырёхлетнего мальчика удалось спасти случайному прохожему, а тело семилетней девочки найти не удалось.

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Попутчик изнасиловал женщину в купе поезда на глазах её дочери
09 января 2024, 14:35

Фото: istockphoto/Bohdan Bevz

Жительница Краснодара написала заявление в полицию.
По её словам, её изнасиловал попутчик в купе поезда сообщением Москва – Сухум. РЕН ТВ пишет, что преступник домогался и до малолетней дочери пострадавшей.

Изнасилование произошло 29 декабря 2023 года в купе поезда.

«По её словам, после случившегося у её дочери начались проблемы со здоровьем на фоне стресса», –отметил собеседник телеканала.
Женщина отвела дочь на медицинское обследование из-за возникших проблем со здоровьем.

По данному факту началась проверка.

Ранее сообщалось, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УМВД РФ по Тюменской области.

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Появилось видео ДТП, в котором серьёзно пострадал поэт Рубинштейн

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#поезд
#происшествие
#изнасилование
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Наехал и протащил на капоте: ДТП с поэтом Рубинштейном, что известно о его состоянии
Поэт Лев Рубинштейн получил тяжелые травмы в ДТП
09 января 2024, 14:32

Фото: istockphoto / Mihajlo Maricic

Поэта Льва Рубинштейна сбила машина на пешеходном переходе. Водитель автомобиля не сбавил скорость перед «зеброй» и наехал на пешехода, после чего протащил его на капоте несколько метров. Редакция «Радио 1» расскажет о подробностях ДТП и о том, в каком состоянии находится 76-летний писатель.

Автомобиль сбил поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе


Лев Рубинштейн переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном перекрестке на северо-востоке Москвы. Водитель авто не сбросил скорость перед пешеходным переходом и наехал на мужчину. Видеозапись с места ДТП опубликовал Департамент транспорта столицы в телеграм-канале.

На записи видно, что машина протащила на капоте 76-летнего поэта несколько метров.


Водитель автомобиля, совершивший наезд, был одет в спецодежду. Очевидцы рассказали, что он стал звонить по телефону и отменять заказы и заявки после аварии. Предполагается, что мужчина спешил на работу, поэтому не притормозил у «зебры».

Литератор в момент прибытия скорой помощи находился без сознания и был экстренно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.

По предварительной информации, собственник автомобиля неоднократно допускал нарушение правил дорожного движения за что был 19 раз привлечен к ответственности за последние 12 месяцев.

Состояние поэта Льва Рубинштейна после ДТП


По информации телеграм-канала «112», Рубинштейн находится в тяжелом состоянии, которое оценивается как нестабильное. У пострадавшего множественные переломы, повреждения внутренних органов, отек мозга и перелом основания свода черепа.

Авторы портала сообщают, что литератору провели сложную операцию и за его жизнь продолжают бороться врачи.

В Ставропольском крае в аварии погибли семь человек
В Ставропольском крае в аварии погибли семь человек

Эмигрировавший в Израиль поэт и журналист Игорь Иртеньев написал на своей странице в социальной сети, что его друг прооперирован и находится в реанимации. Журналист Мария Слоним рассказала, что поэта после операции погрузили в лечебный сон.

Чем известен Лев Рубинштейн


Будущий литератор родился 19 апреля 1947 года в Москве. После школы Рубинштейн поступил в Московский инженерно-строительный институт, который окончил в 1970 году. Писать стихи он начал в 1980-х годах, тогда же его произведения впервые были опубликованы в самиздате.

Рубинштейн считается одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. Его стихи публиковались не только в России, но и Европе.
76-летний поэт женат и воспитывает дочь.

Литератор неоднократно был замечен в пикетах и митингах, организованных оппозицией. Он также выступал с критикой российских властей и неоднократно высказывался против проведения СВО.

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#поэт
#москва
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Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу «Орелнефтепродукт» в Орловской области
09 января 2024, 14:29

Фото: iStock/NatureNow

Дрон-камикадзе попытался совершить атаку на российскую нефтебазу «Орелнефтепродукт», об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, попытка атаки была совершена около 30 минут назад.

Дрон-камикадзе влетел в резервуар с топливом на нефтебазе «Орелнефтепродукт» на Семинарской улице в городе Орёл.

По предварительной информации, в результате атаки возгорания не последовало, пострадавших также нет.

Напомним, в минувшее воскресенье, 7 января, дежурные системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорий Брянской области, об этом сообщили глава региона Александр Богомаз.

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#беспилотник
#дрон
#атака
#нефть
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В Новосибирске мужчина пять раз пытался украсть мандарин из магазина
09 января 2024, 14:20

Фото: istock / Miljan Živković

В Новосибирске местный житель 5 раз пытался украсть мандарин из супермаркета. На пятую попытку его задержали сотрудники охранного агентства. Об этом пишет РИА Новости.

Попытка ограбления произошла 8 января в 21.32 (17.32 мск) в супермаркете «Пятерочка», который находится на улице Ударная. Бойцы ГБР-11 задержали мужчину, которому удалось с пятой попытки украсть плод.

«В этот день он четыре раза приходил в магазин и пытался стащить новогодний фрукт, но его действия всякий раз пресекались. На пятый раз воришка смог пересечь линию касс, но его радость длилась недолго — гвардейцы задержали его», — сообщает частное агентство безопасности «Гвардия».
В итоге с мужчиной провели профилактическую беседу, а мандарин вернули на прилавок. О причинах его поступка не сообщается.

До этого сообщалось, что две сестры грабили пенсионерок, проводя «обряды» со «святой водой». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#магазин
#сотрудники
#новости
#кража
#воры
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В Москве арестовали американца Вудлэнда за попытку сбыта медефрона
09 января 2024, 14:18

Фото: iStock/vladans

Суд в Москве арестовал гражданина США Роберта Вудлэнда за подготовку к сбыту наркотических веществ, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Вудлэнд приобрел примерно 4,5 г наркотического вещества для передачи его неустановленным лицам через так называемые закладки. Но он не успел довести задуманное до конца, так как был задержан сотрудниками полиции», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Предполагаемые закладки с мефедроном были обнаружены при досмотре американца, отметил источник.

При этом, как сообщили агентству в Останкинском суде столицы, 32-летний гражданин США родился в Пермском крае и имеет двойное гражданство. Его арестовали на два месяца и предъявили обвинение в попытке незаконного сбыта наркотиков.

Иных подробностей происшествия не приводится.

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#суд
#наркотики
#арест
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«Сделал замечание за шум»: в Тюмени группа молодых людей жестоко избила ветерана СВО
В Тюмени компания молодых людей жестоко избила участника СВО, их ищет полиция
09 января 2024, 13:51

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УМВД РФ по Тюменской области.

В телеграм-канале «ЧС Тюмень» появилось видео, где несколько парней избивают лежащего мужчину. В комментарии к публикации жена пострадавшего пояснила, что ее супруг, участник спецоперации, вышел из машины и сделал замечание компании, которая шумела и хамила людям, за что и был избит. Мужчина «без сознания находился на улице».

«В 1.45 было принято сообщение от медиков, что поступил мужчина 1997 года рождения с телесными повреждениями. Проводится проверка, выясняются обстоятельства и участники конфликта, после этого будет дана правовая оценка случившемуся в соответствии с законом», — пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что полковника полиции проверят после слов об избиении детей в Нижнем Тагиле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверка
#ветеран
#избиение
#сво
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В Москве многодетная мать потеряла квартиры, офис после тренингов
09 января 2024, 13:47

Фото: istockphoto/chameleonseye

В 2014 году у москвички случилось прерывание беременности. Женщина впала в депрессию, у неё появились мысли о самоубийстве.
Mash пишет, что на помощь женщине пришла её подруга. Она дала совет обратиться в Московский тренинговый центр, куда ходила сама.

С этого момента жизнь многодетной москвички окончательно пошла под откос. После нескольких занятий женщина перестала отдавать отчёт своим действиям. Её квартиры перешли в руки руководителей тренингов.

Чуть позже женщина узнала, что подруга, посоветовавшая эти курсы, совершила суицид.

Москвичке удалось прийти в себя, и она предприняла попытку выйти из секты. Но мошенники не выпускали и угрожали оружием, пока та не перепишет на них всё имущество. После чего они исчезли.

Женщина попала в психиатрическую клинику. И находится там уже шестой год.

Родственники обращались в полицию, но пока результата это не дало. Родители москвички и трое малолетних детей живут в однокомнатной съёмной квартире на протяжении шести лет.

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#мошенники
#москва
#новости
#происшествие
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Появилось видео ДТП, в котором серьёзно пострадал поэт Рубинштейн
09 января 2024, 13:25

Фото: istockphoto/PeopleImages

Поэт Лев Рубинштейн сейчас находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве.
Поэта сбили на пешеходном переходе на улице Образцова. Baza опубликовала видео ДТП, Судя по кадрам, водитель не успел затормозить и сбил 76-летнего Рубинштейна.

Поэт находится в крайне тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского. Ему диагностировали отек мозга, переломы и повреждения внутренних органов. За жизнь писателя продолжают бороться врачи.

Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он окончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. В 1960-х годах Рубинштейн начал свой литературный путь, став в течение десятилетия одним из основоположников московского концептуализма.

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Четырехдневный младенец умер от молока матери
В Петербурге новорождённый умер после кормления матерью
09 января 2024, 12:34

Фото: iStock/K_Thalhofer

В Петербурге в квартире на Краснодонской улице четырехдневный ребенок скончался через три часа после кормления матерью. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, 36-летняя женщина обнаружила мёртвым своего новорождённого сына. По ее словам, она покормила малыша грудью в ночь на вторник и легла спать. Однако уже через три часа ребенок умер.

Полицейские выяснили, что вечером перед кормлением женщина употребляла алкоголь. Пока не известно, сколько спиртного было в организме кормящей матери.

Семья является многодетной. В момент смерти новорождённого в квартире также находились еще двое детей.

Накануне в Зеленодольске мать вместе с сожителем подбрасывали четырехмесячного мальчика в воздух, после чего, предварительно, у ребенка произошло кровоизлияние в спинной мозг, и он скончался.

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