Женщина утонула в Большом Садовом пруду в Москве

Фото: iStock/Nastco
В Москве женщина провалилась под лёд и утонула, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, трагедия случилась на Большом Садовом пруду в столичном районе Коптево.
Сообщается, что женщина прогуливалась по водоёму и, внезапно, провалилась под лёд. Очевидцы случившегося вызвали к месту происшествия спасателей, однако, спасти женщина они не успели. На сушу её вытащили уже без признаков жизни.
Иных подробностей трагедии пока что не сообщается, личность погибшей устанавливается.
Ранее двое детей упали в реку в Тверской области. Четырёхлетнего мальчика удалось спасти случайному прохожему, а тело семилетней девочки найти не удалось.
Читайте также:
В Тверской области девочка утонула в реке, мальчика госпитализировали
Десятки мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии
В Таиланде украинец утонул после ссоры с семьей
Сообщается, что женщина прогуливалась по водоёму и, внезапно, провалилась под лёд. Очевидцы случившегося вызвали к месту происшествия спасателей, однако, спасти женщина они не успели. На сушу её вытащили уже без признаков жизни.
Ранее двое детей упали в реку в Тверской области. Четырёхлетнего мальчика удалось спасти случайному прохожему, а тело семилетней девочки найти не удалось.
Читайте также:
В Тверской области девочка утонула в реке, мальчика госпитализировали
Десятки мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии
В Таиланде украинец утонул после ссоры с семьей
Евгения Парфентьева