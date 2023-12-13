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В Новой Москве при пожаре в частном доме погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«В частном доме на ул. Светлая в пос. Краснопахорское в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погибла 13-летняя девочка», - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Дело находится под контролем прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов.
13 декабря в результате пожара в Лыткарине погибли бабушка, дедушка и их семилетняя внучка. Пожар произошёл ночью в одной из квартир жилого дома. По предварительным данным, его причиной стало замыкания электрического щита.
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