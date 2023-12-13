Во время пожара в столичном КСК «Волшебный лес» погибли 16 лошадей

В Краснояружском районе Белгородской области ни мине подорвался автомобиль с тремя мирными жителями. Все трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго - закрытая черепно-мозговая травма», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что бригады медицины катастроф сейчас везут двух пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. Третий пострадавший госпитализирован в Краснояружскую центральную районную больницу. Его состояние не вызывает опасений. У него диагностировано сотрясение мозга. По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.