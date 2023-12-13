Во время пожара в столичном КСК «Волшебный лес» погибли 16 лошадей

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В ночь на 13 декабря в столичном конно-спортивном комплексе (КСК) «Волшебный лес», расположенном в Лосином острове, вспыхнул пожар. В огне погибли 16 лошадей.
По словам работников конюшни, внутри помещения не было систем отопления, кроме одного обогревателя в каморке сторожа, которая осталась неповреждённой. Электрораспределительный щиток также не пострадал. Сотрудники конного клуба предполагают, что причиной пожара мог стать поджог. О первых признаках возгорания сообщил как раз сторож, после чего перестал отвечать на звонки. Его сейчас разыскивают. Установление всех обстоятельств происшедшего находится на контроле столичной прокуратуры.
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Александр Бойцов