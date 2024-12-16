Пела и плясала на глазах у матери: пьяная женщина на Porsche насмерть сбила 9-летнего мальчика в Новой Москве

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14 декабря в Новой Москве произошла страшная авария: няня вышла на прогулку со своим 9-летним воспитанником, но по дороге домой они попали под колёса автомобиля Porsche, за рулём которого была 49-летняя женщина. Травмы, которые получил ребёнок, оказались несовместимы с жизнью. «Радио 1» подробнее расскажет о трагическом происшествии.
Оказалась сильно пьяной
Водителем Porsche оказалась многодетная мать. В момент трагедии женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате аварии ребёнок скончался от остановки сердца, а няня госпитализирована с черепно-мозговой травмой и переломами рёбер.
Родные погибшего мальчика рассказали, что узнали о трагедии от самой няни, которая, находясь в сознании, сумела позвонить им перед тем, как была госпитализирована. Близкие школьника сразу же прибыли на место происшествия.
«Мать ребенка на месте аварии увидела абсолютно пьяную автовладелицу, которая устроила концерт: пела, плясала и спросила, когда она сбила. В „Порше“ было много алкоголя. Даму с трудом посадили в полицейскую машину», — рассказал источник «СтарХиту».
Фото: Прокуратура Москвы
Всегда ездила пьяной
Кроме того, сообщается, что няня, сопровождавшая ребёнка в день трагедии, была приглашена на один день в качестве замены основной няни. У погибшего мальчика осталась 10-летняя сестра.
Установлено, что женщина, управлявшая автомобилем, не раз нарушала правила дорожного движения. Соседи её недолюбливали: она неоднократно ездила в нетрезвом виде, устраивала скандалы и была вовлечена в драки.
В тот же день после трагического происшествия жители района стали приносить цветы и плюшевые игрушки к месту аварии.
Задержание
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, квалифицировав его как нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, согласно пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновника к ответственности», — сообщили в надзорном ведомстве.
Автоюрист Максим Едрышов в беседе с MSK1.RU рассказал, какие последствия могут ожидать водителя «Порше».
«Водителю может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы. Четвертая часть предусматривает повышенную ответственность либо за оставление места ДТП, либо за вождение в состояние алкогольного опьянения. По этой же статье привлекали Михаила Ефремова. Суд должен учесть все отягчающие и смягчающие обстоятельства. Но здесь такой случай, когда никого на дороге нет, просто два пешехода по дороге пустой идут. Практика показывает, что никакого условного срока ожидать не стоит», — отметил он.
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