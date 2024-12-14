В Подмосковье на трассе «Дон» столкнулись 13 автомобилей

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Шесть аварий с участием 13 машин произошло в Подмосковье на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время организован объезд по Каширскому шоссе.
Движение в сторону столицы ограничено. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Согласно информации очевидцев, причиной массового ДТП могла стать скользкая дорога.
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Екатерина Коршунова