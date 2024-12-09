В Чувашии ДТП с троллейбусом унесло жизнь молодого водителя

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В Чебоксарах ДТП с участием троллейбуса привело к гибели 20-летнего водителя легкового автомобиля.
Авария произошла 8 декабря около 22:30 на остановке общественного транспорта «Эгерский бульвар», передает ТАСС. Автомобиль «Киа Сид» на высокой скорости врезался в стоящий троллейбус.
По информации Госавтоинспекции, водитель иномарки получил права всего два года назад. На момент аварии в троллейбусе находились водитель, кондуктор и один пассажир, которые не пострадали. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Также известно, что минувшей ночью в Ростовской области средствами ПВО были уничтожены три беспилотника. Два дрона сбили в районе Миллерово, третий — неподалеку от Каменска.
Утром 9 декабря «Радио 1» передавало, что на автодороге Южно-Сахалинск – Оха произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
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По информации Госавтоинспекции, водитель иномарки получил права всего два года назад. На момент аварии в троллейбусе находились водитель, кондуктор и один пассажир, которые не пострадали. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Также известно, что минувшей ночью в Ростовской области средствами ПВО были уничтожены три беспилотника. Два дрона сбили в районе Миллерово, третий — неподалеку от Каменска.
Утром 9 декабря «Радио 1» передавало, что на автодороге Южно-Сахалинск – Оха произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
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Мария Моисеева