В Новосибирске мигранта отправили в СИЗО по обвинению в изнасиловании 22-летней

Фото: iStock / Rawf8

В Новосибирске под стражу заключен 20-летний мигрант, обвиняемый в изнасиловании 22-летней девушки. Как сообщает следствие, преступление произошло после совместного отдыха в компании, когда они остались вдвоем. Девушка утверждает, что подверглась насилию и угрозам ножом.



Мигрант, незаконно находящийся в России, отрицает обвинения и настаивает на добровольном согласии. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 23 августа 2025 года. Постановление суда не вступило в силу.

Виктория Иванченко

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