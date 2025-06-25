В Новосибирске мигранта отправили в СИЗО по обвинению в изнасиловании 22-летней
В Новосибирске под стражу заключен 20-летний мигрант, обвиняемый в изнасиловании 22-летней девушки. Как сообщает следствие, преступление произошло после совместного отдыха в компании, когда они остались вдвоем. Девушка утверждает, что подверглась насилию и угрозам ножом.
Мигрант, незаконно находящийся в России, отрицает обвинения и настаивает на добровольном согласии. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 23 августа 2025 года. Постановление суда не вступило в силу.
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