В Новосибирске мигранта отправили в СИЗО по обвинению в изнасиловании 22-летней

25 июня 2025, 10:55

Фото: iStock / Rawf8

В Новосибирске под стражу заключен 20-летний мигрант, обвиняемый в изнасиловании 22-летней девушки. Как сообщает следствие, преступление произошло после совместного отдыха в компании, когда они остались вдвоем. Девушка утверждает, что подверглась насилию и угрозам ножом.