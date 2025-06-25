В ХМАО 15-летний подросток выпил литр водки после экзаменов и попал в реанимацию

25 июня 2025, 10:27

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 15-летний подросток оказался в реанимации после употребления литра водки. Об этом сообщила президент центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева в своем телеграм-канале.





Юный россиянин перебрал со спиртным, отмечая окончание экзаменов, после чего отключился на 16 часов. Скорую помощь вызвал другой школьник, не сумевший разбудить приятеля.



Парня доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сознание он пришел только через сутки. Полная стабилизация состояния наступила спустя шесть дней медицинского наблюдения. К счастью, сейчас его жизни ничего не угрожает.



«Почему это происходит? Порой из-за невнимательности взрослых, из-за беспечности, из-за уверенности, что «с моим ребенком такого никогда не случится». Но, к сожалению, случается», – добавила Белоцерковцева.