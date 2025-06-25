Парламент Киргизии принял законопроект о запрете доступа к порно-сайтам
Парламент Кыргызской Республики одобрил новый законопроект, который вводит запрет на доступ к порно-сайтам в стране. Об этом сообщает информагентство 24.kg.
Согласно документу, «распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызской Республики не допускается».
Принятый закон обязывает интернет-провайдеров блокировать доступ к сайтам с порнографическим контентом в течение 24 часов после получения соответствующего требования от властей. Кроме того, создание новых сайтов с подобным контентом будет запрещено.
Ранее хирург и медицинский консультант Бен Кондон рассказал, что главной опасностью порнографии является навязывание неправильных убеждений о сексе. Он отметил, что со временем человек воспринимает происходящее в таких фильмах как норму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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