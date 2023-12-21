В Новосибирске пропал 11-летний мальчик

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В Новосибирске пропал 11-летний школьник, об этом сообщает волонтёрский отряд «Лиза Алёрт» по Новосибирской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили представители поискового отряда, одиннадцатилетний школьник пропал 21 декабря. Утром мальчик ушёл в школу, но домой так и не вернулся.
Волонтёры рассказали, что пропавший мальчик имеет худощавое телосложение, рост 135 сантиметров и светло-русые волосы. Уходя в школу он был одет в чёрный пуховик, серую шапку, сапоги и брюки. С собой у мальчика был тёмно-серый рюкзак.
15 мая в городе Волжский 12-летний мальчик пропал по дороге в школу. Он ушёл из дома без телефона, до учебного заведения так и не добрался.
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Волонтёры рассказали, что пропавший мальчик имеет худощавое телосложение, рост 135 сантиметров и светло-русые волосы. Уходя в школу он был одет в чёрный пуховик, серую шапку, сапоги и брюки. С собой у мальчика был тёмно-серый рюкзак.
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Евгения Парфентьева