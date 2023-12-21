В Екатеринбурге новорождённый, которого мать выбросила из окна, начал есть

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Состояние новорождённого мальчика, которого мать выкинула из окна в сугроб, стабилизировалось, об этом сообщили в Минздраве по Свердловской области.
«Ребенок переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, состояние малыша стабильное, ест самостоятельно, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — прокомментировали ситуацию в министерстве.
Совсем недавно ребёнка отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Он начала дышать и спать самостоятельно.
К счастью, ребёнка заметил случайный прохожий. Он достал мальчика из сугроба и спас.
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Евгения Парфентьева