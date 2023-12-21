В Новосибирске 16-летнего подростка затолкали в машину и стали вымогать деньги

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В Новосибирске неизвестные похитили подростка и стали вымогать у него деньги, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации собеседника издания, похищение произошло вечером 18 декабря на улице Площадь Райсовета.
Неизвестные, угрожая насилием, затолкали 16-летнего студента колледжа в автомобиль, где стали требовать от него 250 тысяч рублей в обмен на освобождение. В результате, парень дал вымогателям свою банковскую карту, с которой злоумышленники сняли необходимую сумму, после чего отпустили подростка.
Молодой человека написал заявление в полицию.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и похищении. Подозреваемых разыскивают.
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Неизвестные, угрожая насилием, затолкали 16-летнего студента колледжа в автомобиль, где стали требовать от него 250 тысяч рублей в обмен на освобождение. В результате, парень дал вымогателям свою банковскую карту, с которой злоумышленники сняли необходимую сумму, после чего отпустили подростка.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и похищении. Подозреваемых разыскивают.
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Евгения Парфентьева