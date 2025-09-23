В Новосибирском зоопарке локализован пожар
В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило при пожаре удалось спасти быка и верблюда, сообщили в МЧС России в Telegram-канале.
Возгорание охватило площадь около 180 кв. м и уже было локализовано. По информации спасателей, огонь распространился на два вольера, но угрозы дальнейшего распространения пожара нет.
В ведомстве добавили, что продолжаются работы по разборке и проливке конструкций, а также что удалось спасти ещё три козы.
Прокуратура Заельцовского района совместно с Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой организовала проверку по факту пожара. По её результатам будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности администрацией зоопарка и ответственными лицами.
