Достижения.рф

В Новосибирском зоопарке локализован пожар

При пожаре в зоопарке Новосибирска удалось спасти быка и верблюда
Фото: Istock / Thicha studio

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило при пожаре удалось спасти быка и верблюда, сообщили в МЧС России в Telegram-канале.



Возгорание охватило площадь около 180 кв. м и уже было локализовано. По информации спасателей, огонь распространился на два вольера, но угрозы дальнейшего распространения пожара нет.

В ведомстве добавили, что продолжаются работы по разборке и проливке конструкций, а также что удалось спасти ещё три козы.

Прокуратура Заельцовского района совместно с Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой организовала проверку по факту пожара. По её результатам будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности администрацией зоопарка и ответственными лицами.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0