В Новосибирском зоопарке локализован пожар

23 сентября 2025, 20:50

При пожаре в зоопарке Новосибирска удалось спасти быка и верблюда

Фото: Istock / Thicha studio

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило при пожаре удалось спасти быка и верблюда, сообщили в МЧС России в Telegram-канале.