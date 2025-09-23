В Шереметьево задержали карты с ядерной начинкой
В аэропорту Шереметьево таможенники изъяли радиоактивные игральные карты у пассажира, который прилетел из Китая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).
При проверке багажа 38-летнего мужчины сотрудники обнаружили колоду карт. Система радиационного контроля «Янтарь» сработала, когда пассажир проходил через «зелёный коридор».
Приборы показали, что карты излучали в 4000 раз выше допустимой нормы. Источником радиации стал изотоп америция-241. Пассажир заявил, что вёз карты друзьям. В ФТС отметили, что такие карты мошенники часто используют в азартных играх, чтобы отслеживать их с помощью дозиметров.
Сейчас таможенники решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды радиоактивных веществ.
Ранее москвич попался на крупной партии кокаина из-за бдительного очевидца.
Читайте также: