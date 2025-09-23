В Шереметьево задержали карты с ядерной начинкой

23 сентября 2025, 20:33

В Шереметьево изъяли радиоактивные игральные карты у пассажира из Китая

Фото: Istock/nantonov

В аэропорту Шереметьево таможенники изъяли радиоактивные игральные карты у пассажира, который прилетел из Китая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).