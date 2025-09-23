Под Электросталью 3,5 часа тушили устроенный поджигателями лесной пожар
На территории лесного фонда Подмосковья 22 сентября обнаружили один пожар. Его ликвидировали за 3,5 часа, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Операторы Региональной диспетчерской службы Комлесхоза выявили очаг возгорания во Фрязевском участковом лесничестве с помощью системы видеомониторинга. Очаг пожара располагался в четырёх километрах от деревни Степаново городского округа Электросталь. Возгорание ликвидировали 10 человек и четыре единицы техники. Причиной ЧП стало нарушение гражданами правил пожарной безопасности», – рассказали в ведомстве.
Подозреваемых в поджоге устанавливают. Материалы о пожаре направили в надзорные органы, чтобы наказать виновных.
В ведомстве напомнили, что за поджог, вызвавший лесной пожар, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц предусмотрен штраф до 60 тысяч рублей; для должностных лиц – до 110 тысяч рублей; для юрлиц – до двух миллионов рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.