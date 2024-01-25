В Новотроицке при обрушении на станции погибли люди

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Количество погибших во время обрушения канализационно-насосной станции в Новотроицке в Оренбургской области увеличилось до двух.
«Один из пострадавших скончался в больнице», – пишет РЕН ТВ.Согласно последним данным, ещё 6 человек остаются под завалами.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал при обрушении здания в центре Москвы
В центре Москвы при обрушении в здании городской усадьбы «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» погиб человек, сообщает Telegram канал SHOT. По информации СМИ, часть потолочных конструкций рухнула между чердаком и вторым этажом.
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Мария Фирсова