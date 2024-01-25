Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Из самолета Falcon 10, который разбился в Афганистане, украли $1,2 млн

Из самолета Falcon 10, который разбился в Афганистане, украли $1,2 млн

25 января 2024, 11:43
Фото: istockphoto/mirza kadic

Фото: istockphoto/mirza kadic

Газета «Хашт-э субх» сообщает, что губернатор провинции Бадахшан Мохаммад Аюб Халид созвал комиссию для проведения расследования.
Неизвестные украли из самолета Falcon 10, разбившегося 20 января в афганской провинции Бадахшан, около $1,2 млн, пишет ТАСС.
По сведениям источников газеты, комиссию по расследованию кражи возглавил глава регионального отделения разведслужбы Афганистана.

Сообщается, что талибы* первые добрались до места крушения самолета, и они связаны с главой генштаба ВС «Талибана» Кари Фасихуддином Фитратом.


Ранее сообщалось, что пилоту самолёта Falcon 10, потерпевшему крушение в горах в Афганистане, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Помимо пилота Аркадия Грачёва, срок может грозить и его супруге Екатерине Агаповой – владелице компании «Атлетик групп», на балансе которой находился самолёт.

Читайте также:

Пилоту разбившегося в Афганистане самолёта грозит до 10 лет тюрьмы

СК РФ назвал приоритетную версию гибели самолёта Falcon 10 в Афганистане

Талибы* опубликовали видео с выжившими после крушения Falcon 10 в Афганистане

*радикальное движение «Талибан» запрещено в РФ
#происшествие
#деньги
#кража
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Самарской области погибла женщина и её маленькая дочь из-за газа
25 января 2024, 12:10

Фото: iStock/Chalabala

Уголовное дело по факту смерти женщины и её дочери в возрасте полутора лет возбудили самарские следователи.
Семья отравилась угарным газом в частном доме в поселке Серноводск в Самарской области.

По предварительным данным, смерть наступила 23 января из-за острого отравления окисью углерода. В частном доме ненадлежащим образом работала газовая система отопления, пишет «МК».

Ранее сообщалось, что в Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Отмечается, что под завалами могут находиться 7 человек. По предварительным данным, два человека погибли, еще трое пострадали.

Согласно информации источника, в здании взорвался газовый баллон. С пострадавшими установлена связь. В настоящий момент в городе введён режим ЧС.

Читайте также:

В Новотроицке при обрушении на станции погибли люди

В Оренбургской области обрушилась насосная станция, под завалами могут быть люди

Россиянина осудили за расправу над сожительницей и ее другом из ревности
#происшествие
#семья
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МЧС: Из-под завалов насосной станции в Новотроицке спасены все шесть человек
25 января 2024, 12:08

Фото: iStock/DmyTo

В Новотроицке в Оренбургской области спасли всех шестерых человек, которые оказались под завалами при обрушении канализационно-насосной станции. Об этом сообщили в МЧС России.
Сообщается, что спасательная операция завершена. Все пострадавшие живы, им оказывается необходимая помощь.

Ранее правительство области сообщило о том, что одной из причин обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке мог стать взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы.

Напомним, в Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Количество погибших во время обрушения канализационно-насосной станции увеличилось до двух. На месте происшествия работают четыре бригады скорой медицинской помощи.

Читайте также:

В Оренбургской области обрушилась насосная станция, под завалами могут быть люди

Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке

В Новотроицке при обрушении на станции погибли люди
#станция
#помощь
#операция
#пострадавшие
#правительство
#взрыв
#происшествия
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке
Оренбургские власти назвали взрыв газа причиной обрушения на насосной станции
25 января 2024, 11:56

Фото: iStock/Roman Novitskii

Правительство области сообщило о том, что одной из причин обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке мог стать взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы.
Власти отметили, что другие версии взрыва уточняются. Сообщается, что всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу Орска.

Создан медицинский оперативный штаб, на месте работают четыре бригады скорой медицинской помощи. В настоящий момент в городе введён режим ЧС.

Напомним, в Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Под завалами могут находиться 7 человек. Количество погибших во время обрушения канализационно-насосной станции в Новотроицке в Оренбургской области увеличилось до двух.

Читайте также:

В Оренбургской области обрушилась насосная станция, под завалами могут быть люди

В Санкт-Петербурге обрушилось здание бывшего завода

При обрушении здания в центре Москвы погиб человек
#станция
#человек
#здание
#оперативный штаб
#чс
#режим
#станции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новотроицке при обрушении на станции погибли люди
В Новотроицке при обрушении на станции скончались 2 человека
25 января 2024, 11:51

Фото: istockphoto/PeopleImages

Количество погибших во время обрушения канализационно-насосной станции в Новотроицке в Оренбургской области увеличилось до двух.
«Один из пострадавших скончался в больнице», – пишет РЕН ТВ.
Согласно последним данным, ещё 6 человек остаются под завалами.

Обрушилась канализационно-насосная станция, писал Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Согласно информации источника, в здании взорвался газовый баллон. С пострадавшими установлена связь. В настоящий момент в городе введён режим ЧС.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал при обрушении здания в центре Москвы

В центре Москвы при обрушении в здании городской усадьбы «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» погиб человек, сообщает Telegram канал SHOT. По информации СМИ, часть потолочных конструкций рухнула между чердаком и вторым этажом.

Читайте также:

В Оренбургской области обрушилась насосная станция, под завалами могут быть люди

При обрушении здания в центре Москвы погиб человек

Из самолета Falcon 10, который разбился в Афганистане, украли $1,2 млн
#происшествие
#новости
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Оренбургской области обрушилась насосная станция, под завалами могут быть люди
25 января 2024, 10:57

Фото: iStock/Srdjanns74

В Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Отмечается, что под завалами могут находиться 7 человек. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали.

Согласно информации источника, в здании взорвался газовый баллон. С пострадавшими установлена связь. В настоящий момент в городе введён режим ЧС.

Ранее сообщалось, что здание бывшего завода, на месте которого ранее планировалось построить жилой комплекс, обрушилось в Петербурге. Происшествие произошло на 7-й линии Васильевского острова в северной столице. На месте завода ранее планировалось построить жилой комплекс.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге обрушилось здание бывшего завода

При обрушении здания в центре Москвы погиб человек

Взрыв самогонного аппарата стал причиной обрушения дома в Рязани
#человек
#здание
#чс
#дома
#режим
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгородской области обнаружили чёрные ящики разбившегося Ил-76
25 января 2024, 10:42

Фото: iStock/maksim kulikov

В Белгородской области нашли чёрные ящики сбитого ВСУ военного самолёта Ил-76, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Напомним, 24 января в районе 11 утра неподалёку от деревни в Белгородской области Вооружённые силы Украины сбили военный самолёт Ил-76. Борт перевозил украинский военнопленных, которые должны были прибыть в Белгород для обмена на россиян. Все 74 человека, которые находились на борту в момент крушение, погибли.

«Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, чёрные ящики находились в хвостовой части разбившегося самолёта. Находки передали следователям.

Читайте также:

Песков: Теракт, устроенный Киевом с собственными военными, просто чудовищен

Соболев: Члены экипажа Ил-76 — герои и должны быть представлены к Госнаградам

«Война свиней у корыт»: Медведев высказался о сбитом Украиной Ил-76
#Белгород
#крушение
#самолет
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе задержали водителя автобуса с мефедроном и курительной трубкой
25 января 2024, 10:38

Фото: iStock/pashapixel

Пакет с наркотиками обнаружили полицейские Балашихи при досмотре автобуса, которым управлял 44-летний уроженец Ростовской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Автомобиль, проезжающий по улице Объединения в Балашихе, остановили для проверки документов инспекторы ДПС. Они заметили, что водитель сильно нервничает, поэтому приняли решение досмотреть машину. На пассажирском сидении они нашли курительную трубку и пакет с порошком», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что порошок является наркотиком мефедроном. Общая масса запрещённого вещества составила более 290 граммов.

Водителя задержали. Против него заведено уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».

Читайте также:

Женщина выпала из окна 15-го этажа после ссоры с мужчиной на вечеринке

Окровавленный мужчина с ножом ворвался в школу в Забайкалье

Россиянина осудили за расправу над сожительницей и ее другом из ревности
#балашиха
#наркотики
#криминал
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве пьяный мужчина ударил ножом случайную прохожую
25 января 2024, 10:34

Фото: iStock/Shutter2U

В центре Москвы пьяный мужчина напал с ножом на случайную прохожую, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, происшествие случилось на 2-й Тверской-Ямской улице Москвы.

Жительница столицы шла по улице, когда, внезапно, к ней подбежал 39-летний мужчина, ударил её ножом и скрылся. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Степень тяжести её травмы и нынешнее состояние не сообщается.

По информации столичной прокуратуры, нападавшего задержали. В настоящий момент он находится под стражей.

Напомним, ранее стало известно, что в Забайкальском крае окровавленный мужчина с ножом в руках совершил нападение на школу.

Читайте также:

Shot: В забайкальской школе полицейские задержали окровавленного мужчину с ножом

Петербурженку, убившую восьмимесячную дочь, отправили в СИЗО

Обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже заключили под стражу
#москва
#нож
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На руднике «Николаевский» в Приморье вспыхнул пожар
25 января 2024, 10:20

Фото: iStock/Distortion Media

На руднике «Николаевский» в Приморье произошёл пожар, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на региональное Министерство по делам ГО и ЧС.
«Поступила информация о том, что на горизонте 275 метров рудника «Николаевский» АО «Дальполиметалл» произошло возгорание. Погибших и пострадавших нет. На руднике находилось 68 человек, из них 24 человека уже выведены на поверхность», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.

Также отмечается, что на руднике нет никаких опасных веществ. В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы, возгорание ликвидируют.

Напомним, в ночь на 25 января крупный пожар вспыхнул на нефтебазе в Туапсе.

Читайте также:

На нефтебазе в Туапсе начался крупный пожар

МЧС: В Челябинской области горит кровля фабрики площадью 3,6 тысяч «квадратов»

Пожар в Усть-Луге на терминале «Новатэка» полностью потушили
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф