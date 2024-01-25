Из самолета Falcon 10, который разбился в Афганистане, украли $1,2 млн

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Газета «Хашт-э субх» сообщает, что губернатор провинции Бадахшан Мохаммад Аюб Халид созвал комиссию для проведения расследования.
Неизвестные украли из самолета Falcon 10, разбившегося 20 января в афганской провинции Бадахшан, около $1,2 млн, пишет ТАСС.
По сведениям источников газеты, комиссию по расследованию кражи возглавил глава регионального отделения разведслужбы Афганистана.
Сообщается, что талибы* первые добрались до места крушения самолета, и они связаны с главой генштаба ВС «Талибана» Кари Фасихуддином Фитратом.
Ранее сообщалось, что пилоту самолёта Falcon 10, потерпевшему крушение в горах в Афганистане, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Помимо пилота Аркадия Грачёва, срок может грозить и его супруге Екатерине Агаповой – владелице компании «Атлетик групп», на балансе которой находился самолёт.
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По сведениям источников газеты, комиссию по расследованию кражи возглавил глава регионального отделения разведслужбы Афганистана.
Сообщается, что талибы* первые добрались до места крушения самолета, и они связаны с главой генштаба ВС «Талибана» Кари Фасихуддином Фитратом.
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*радикальное движение «Талибан» запрещено в РФ
Мария Фирсова