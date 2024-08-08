​Жительница Суджи рассказала шокирующие вещи о нападении ВСУ на мирных жителей

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko
Жительница Суджи Раиса Соловьева подверглась атаке ВСУ, пытаясь выбраться из города, передает РИА Новости. Она рассказала, как украинские военные стреляли по мирным жителям.
Соловьева сообщила РИА Новости о нападении украинских военнослужащих на гражданские машины, которые покидали город. По ее словам, во время эвакуации мирных жителей в Курск, украинские военные открыли огонь по автомобилям, что привело к опасной ситуации для покидающих Суджу.
Племянник Раисы остался в Судже, и связи с ним нет, сообщила Соловьева.
Тем временем, как отметила детский омбудсмен Наталья Листопадова, число пострадавших детей от обстрелов в Курской области возросло до девяти. Один из детей был отправлен в Москву для лечения в НИИ детской хирургии, остальные находятся под наблюдением в Курске. Общественные организации оказывают помощь пострадавшим, включая психологическую и юридическую поддержку. Грудничкам предоставлены смеси, памперсы и коляски.
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«Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», – рассказала Раиса Соловьева, подчеркивая, что инцидент был крайне напряженным и опасным.
Племянник Раисы остался в Судже, и связи с ним нет, сообщила Соловьева.
Тем временем, как отметила детский омбудсмен Наталья Листопадова, число пострадавших детей от обстрелов в Курской области возросло до девяти. Один из детей был отправлен в Москву для лечения в НИИ детской хирургии, остальные находятся под наблюдением в Курске. Общественные организации оказывают помощь пострадавшим, включая психологическую и юридическую поддержку. Грудничкам предоставлены смеси, памперсы и коляски.
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Елена Перлова