Губернатор Липецка рассказал о готовности пунктов временного размещения

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Губернатор Липецкой области заявил, что еще 9 пунктов временного размещения готовы в Липецке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
По его словам, пункты временного размещения готовы принять 4800 человек. Помимо этого, он отметил, что в настоящий момент ограничено движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка.
До этого в администрации города заявили, что для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов на территории Липецкого муниципального округа вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Проводится эвакуация из населенных пунктах: Копцевы хутора, Федоровка, Тынковка и Яковлевка.
Губернатор Липецка Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадало 6 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По его словам, пункты временного размещения готовы принять 4800 человек. Помимо этого, он отметил, что в настоящий момент ограничено движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка.
До этого в администрации города заявили, что для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов на территории Липецкого муниципального округа вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Проводится эвакуация из населенных пунктах: Копцевы хутора, Федоровка, Тынковка и Яковлевка.
Губернатор Липецка Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадало 6 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова