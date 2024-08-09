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Губернатор Липецка рассказал о готовности пунктов временного размещения

Губернатор: ПВР в Липецке могут принять около 4,8 тысячи человек
09 августа 2024, 07:31
Фото: istock/simonmayer

Фото: istock/simonmayer

Губернатор Липецкой области заявил, что еще 9 пунктов временного размещения готовы в Липецке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

По его словам, пункты временного размещения готовы принять 4800 человек. Помимо этого, он отметил, что в настоящий момент ограничено движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка.



До этого в администрации города заявили, что для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов на территории Липецкого муниципального округа вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Проводится эвакуация из населенных пунктах: Копцевы хутора, Федоровка, Тынковка и Яковлевка.

Губернатор Липецка Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадало 6 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ПВО сбила несколько воздушных целей над морем у Севастополя
Развожаев: Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в небе над Севастополем
09 августа 2024, 07:16

Фото: iStock/DedMityay

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над морем у Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
«Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей над морем», — пояснил он.

По его словам, все службы приведены в состояние боевой готовности. Развожаев призвал жителей города оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, а также напомнил, что нельзя подходить к обломкам и суббоеприпасам.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Липецке обнародовали данные о количестве пострадавших
В Липецкой области при атаке ВСУ пострадали шесть человек
09 августа 2024, 06:59

Фото: istock/Alexandr Lebedko

Губернатор Липецка Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадало 6 человек. В настоящее время все они проходят обследование в местных больницах.
В Липецкой области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали шесть человек. Артамонов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор информировал о массированной атаке БПЛА на Липецк, которая привела к повреждению объекта энергетической инфраструктуры и нарушениям в электроснабжении. В связи с этим на территории Липецкого муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.

В населенных пунктах Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка проводится эвакуация жителей для обеспечения их безопасности.

«По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в больницах Липецка. Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа», — сообщил Артамонов.

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В Липецкой области восстанавливают электроснабжение после падения БПЛА
В Липецке восстанавливают электричество, без света остаются 665 жителей
09 августа 2024, 06:50

Фото: istock/Aryut

В Липецкой области продолжается восстановление энергоснабжения после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Энергетики активно работают над восстановлением электроснабжения. На данный момент большинство домов уже подключены к электричеству. Без света остаются 665 жителей. Благодарим наших специалистов за оперативную работу», — отметил губернатор.
Восстановительные работы продолжаются, и власти уверяют, что приложат все усилия для устранения проблем в кратчайшие сроки.

Ранее Артамонов сообщил, что в зону эвакуации попадают 416 домовладений. На данный момент открыты пункты временного размещения в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Автобусы уже прибыли во все населенные пункты для эвакуации жителей.

Глава региона напомнил, что экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа находятся на месте и проводят подомовой обход. Некоторые жители предпочли остаться дома и укрыться в подвалах. В эвакуированных районах установлены посты для охраны имущества, а на подъездных дорогах дежурят сотрудники автоинспекции, которые ограничивают движение транспорта. Электричество в Липецке вновь подается на объекты энергопотребления.

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#дома
#липецкая область
#всу
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В Липецке и Липецкой области остановлено движение транспорта
Губернатор Липецка сообщил об остановке движения транспорта в регионе из-за БПЛА
09 августа 2024, 05:23

Фото: istock/wastesoul

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе остановлено движение транспорта. Такое решение принято в связи с сохраняющейся угрозой атаки украинских беспилотников.
В связи с текущей угрозой атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в городе Липецке и Липецком районе приостановлено движение пассажирского транспорта. Возобновление движения ожидается после отмены красного уровня опасности, сообщил Артамонов.

Жителям рекомендуется оставаться дома или в безопасных местах до снятия угрозы. Организациям и предприятиям следует воздержаться от привлечения сотрудников к работе до снятия красного уровня опасности, за исключением экстренных ситуаций.

В данный момент специалисты работают над устранением последствий повреждений объекта энергетической инфраструктуры. В зоне отключения находятся микрорайоны 19, 23, 24, 27, 29 и Московская улица.

Аварийные бригады активно занимаются переподключением абонентов и восстановлением работы трансформаторных подстанций.

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В Липецке ЧС: какие населенные пункты эвакуируют
В Липецке введен режим ЧС, началась эвакуация
09 августа 2024, 04:53

Фото: istock/simonmayer

Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов на территории Липецкого муниципального округа вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В связи с угрозой для безопасности жителей принято решение провести эвакуацию из населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В настоящее время готовятся пункты временного размещения и организуется транспорт для эвакуируемых.

Жителям указанных населенных пунктов настоятельно рекомендуется следовать указаниям представителей экстренных служб и не покидать безопасные зоны до завершения всех необходимых мероприятий.

Накануне Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, и на месте происшествия работают все экстренные службы. Кроме того, в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что вызвало нарушения электроснабжения.

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Губернатор прокомментировал призывы покидать Липецк на фоне атаки ВСУ
Губернатор Артмонов назвал призывы покидать Липецк фейковыми
09 августа 2024, 04:42

Фото: istock/Aleksei Andreev

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов раскритиковал распространяющиеся призывы покидать город. Он сказал, что это фейки, призывающие породить панику среди населения.
Артамонов в своем Telegram-канале опроверг призывы покидать город, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Он назвал их фейковыми и направленными на создание паники.

«В социальных сетях и мессенджерах отмечены призывы покидать Липецк. Подобные сообщения рассылаются противником с целью посеять панику и создать опасную обстановку. Прошу жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. Оставайтесь в безопасном месте. В квартире это ванная комната или помещение без окон», — написал Артамонов.

Накануне Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, и на месте происшествия работают все экстренные службы. Кроме того, в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что вызвало нарушения электроснабжения.

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Офис Зеленского: приглашение России на саммит по Украине не связано с переговорами
Ермак: приглашение России на саммит по Украине не означает начало переговоров
09 августа 2024, 03:23

Фото: istock/Diy13

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что возможное приглашение России на международную конференцию по Украине не означает начала официальных переговоров. По его словам, это лишь обсуждение мнений.
Ермак уточнил, что Киев рассматривает конференцию как площадку для обсуждения мирного плана в присутствии всех стран, которые поддерживают эту инициативу. Об этом он сообщил в интервью «Европейской правде».

По его словам, Украина не хочет, чтобы мероприятие проходило в формате «Украина — Россия», подчеркивая необходимость широкой международной поддержки.

Также Ермак отметил, что пока «очень рано» говорить о возможности участия российского лидера Владимира Путина в саммите. Он добавил, что решение о переговорах принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а не его офис.

В интервью Ермак подчеркнул, что в данный момент Украина не видит смысла в прямых переговорах с Россией, так как Киев не готов к компромиссам по вопросам территориальной целостности и суверенитета.

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Выносят все подряд: ВСУ начали грабить частные дома в России
Военкор Лисицын показал видео мародерства ВСУ в Курской области
09 августа 2024, 02:55

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

ВСУ начали заниматься мародерством на захваченных территориях Курской области. Известно, что они грабят даже участки, где все еще живут люди.
Военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором зафиксировано мародерство со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Гончаровка Курской области. По его словам, украинские военнослужащие обыскивают частные дома и выносят из них все подряд.

Лисицын сообщил, что мародеры заходят в каждое помещение, забирая мебель, бытовую технику и другие ценности. Официальных комментариев от военных или властей по этому поводу пока не поступало.

Ранее аналогичные случаи мародерства со стороны ВСУ были зафиксированы и в Херсонской области на правом берегу Днепра. По словам командира подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град, украинские солдаты выносят из оставленных домов мебель и другие вещи, а также увозят автомобили.

Мародерство иногда происходит даже на участках, где еще остаются жители.

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#всу
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Значит это надолго? ВСУ начали окапываться в Курской области
ВСУ начали окапываться в Курской области, строят укрепрайоны и готовятся к обороне
09 августа 2024, 02:47

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выстраивать укрепрайоны на недавно захваченных территориях Курской области. Ведутся активные инженерные работы на линии обороны, которую, предположительно, начали оборудовать еще осенью 2022 года.
По данным канала Telegram-канала «Рыбарь» , украинские войска готовятся использовать тяжелую инженерную технику для создания новых оборонительных рубежей. Ожидается, что в ночь на 9 августа они попытаются укрепить позиции, вводя в бой второй и третий эшелоны своих сил. Это свидетельствует о том, что украинская группировка продолжает накапливать боевой потенциал.

В публикации также упоминается, что российская группировка войск начала операции по зачистке зоны прорыва и ликвидации последствий вторжения. Задачи по устранению угрозы возложены на подразделения специального назначения и силы специальных операций. Ожидается, что в операциях могут участвовать и части Африканского корпуса из Краснодарского края.

Военные аналитики и наблюдатели подчеркивают, что усиливающаяся активность ВСУ на Курском направлении может привести к дополнительным напряжениям и борьбе за контроль над стратегически важными позициями.

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#всу
#курская область
#сво
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