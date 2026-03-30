В Омске автомобиль задавил двух шедших по проезжей части пешеходов

30 марта 2026, 15:09

Два мужчины погибли в результате наезда автомобиля на улице Доковской в Омске. Об этом пишет РИА Новости.





Инцидент произошел 29 марта в 21.30. Водитель Volkswagen Tiguan, 55 лет, врезался в пешеходов, которые шли по проезжей части навстречу.





«Пешеходы скончались на месте до приезда скорой помощи», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.