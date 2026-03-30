«Полгода мигрировал»: В Дагестане врачи извлекли живого червя из глаза пациентки
В Дагестане врачи достали из глаза местной жительницы живого червя. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», паразит полгода перемещался по телу пациентки.
Гид Суайба предположила, что заражение дирофиляриозом произошло после укусов комаров в болотистой местности. Насекомое, занесённое из тропических стран, передало личинку паразита.
Девушка почувствовала движение под кожей и обратилась в больницу. Сначала медик не поверил ей, но позже сам увидел шевеление под веком. По словам Суайбы, удалить червя можно только хирургически, и делать это нужно сразу.
Паразит способен долго развиваться в организме и перемещаться по мягким тканям. Чаще всего люди замечают его в области века из-за тонкой кожи. При дирофиляриозе личинки поражают ткани, в том числе органы зрения.
