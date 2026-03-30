Роман с Шаниной, тайная дочь в «Ленкоме» и война с наследницей Захарова: куда пропал с экранов кумир СССР Александр Збруев?
Александр Збруев — это не просто фамилия в титрах, это эпоха в отечественном кино и театре. Народный артист РСФСР, чья харизма и суровая романтика покорили миллионы зрителей в «Большой перемене» и «Ты у меня одна», 31 марта встречает свой 88-й день рождения. За его плечами — долгий путь от мальчишки, пережившего репрессии в семье, до секс-символа СССР. Однако за фасадом всенародной любви всегда кипели страсти: разрушенные семьи, громкие романы за кулисами, скандальное соперничество с легендарными коллегами. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артистаАлександр Збруев родился в Москве 31 марта 1938 года, и его появление на свет пришлось на самый пик Большого террора. Отец будущего артиста был репрессирован в 1937-м, а мать сослали в лагеря, где Александр провёл первые шесть лет жизни. Это трагическое начало, о котором актёр предпочитал молчать, словно закалило его характер.
После освобождения семья вернулась в столицу, где Александр поступил в Театральное училище имени Щукина. Дебют в кино состоялся рано — в 1958 году в фильме «Ветер», но настоящая слава настигла его в 1973-м с выходом культовой комедии «Большая перемена», где он сыграл очаровательного Григория Ганжи. Всего фильмография мастера насчитывает более 80 работ, среди которых «Два билета на дневной сеанс», «Романс о влюблённых», «Бедная Саша» и «Содержанки». В 1961 году он переступил порог театра «Ленком», которому оставался верен более шести десятилетий.
Любовные треугольники: от роковой измены до тайной дочериЛичная жизнь артиста всегда была предметом жарких обсуждений. Первой супругой стала актриса Валентина Малявина, но этот брак распался после того, как жена изменила Збруеву. В 1967 году он женился на великой балерине и звезде фильма «Война и мир» Людмиле Савельевой, которая родила ему дочь Наталью. Однако идиллия длилась недолго. Пока Савельева считалась его официальной женой, у Збруева завязался бурный роман с коллегой по «Ленкому» Еленой Шаниной. От этих отношений родилась дочь Татьяна. Актёр долгое время скрывал этот факт, но позже перестал оправдываться, заявив:
«Осуждать любовные треугольники — это ханжество. У нас с Леной была любовь — родилась дочь Танечка, и это большое счастье».
Старшая дочь Наталья, по данным прессы, тяжело пережила появление второй семьи отца и столкнулась с серьёзными психическими расстройствами. Сейчас Татьяна Збруева служит в «Ленкоме», продолжая актёрскую династию.
Зависть к Караченцову и война с ЗахаровойСтены «Ленкома» помнят не только триумфы, но и жёсткие закулисные разборки. Острым камнем преткновения стали отношения Збруева с Николаем Караченцовым. По слухам, актёры не ладили из-за женщин. Збруев ухаживал за актрисой Светланой Савеловой, которая в итоге начала роман с Караченцовым. Позже он проявлял интерес к Людмиле Поргиной, которая также выбрала Николая. Супруга Караченцова Людмила Поргина прямо заявляла:
«В моём муже столько энергии… А Збруев не тот человек, за которого себя выдает. В его постели побывало немало актрис нашего театра».
Сам Збруев наотрез отказывается обсуждать покойного коллегу, и журналисты знают: вопрос о Караченцове для него под запретом.
Не менее громким стал конфликт после смерти легендарного худрука Марка Захарова. Когда новый директор Марк Варшавер начал тяжбу с дочерью режиссёра Александрой Захаровой, Збруев занял сторону администрации. Он жёстко раскритиковал Захарову, заявив в прессе: «Они просто вредят, настраивают труппу, распространяют ложь о нашем театре». Этот поступок разделил театральную тусовку и добавил немало чёрной краски в портрет народного любимца.