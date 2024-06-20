В Омской области любовный треугольник привел к поджогу и гибели женщины

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Житель Омской области, которого застукали в постели с чужой любовницей, вернулся мстить и поджег дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Уточняется, что во время тушения было найдено тело 39-летней женщины со следами ожогов, а ее 57-летний сожитель был госпитализирован. Согласно информации следствия, к поджогу причастен 47-летний ранее судимый знакомый погибшей женщины.
В настоящее время преступник задержан.
Отмечается, что фигурант пришел к женщине, пока ее сожитель отсутствовал. Они вступили в интимные отношения, однако мужчина вернулся и застал их. Он несколько раз ударил оппонента по голове и выгнал из дома. Побитый вернулся позже и совершил поджог. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
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В настоящее время преступник задержан.
Отмечается, что фигурант пришел к женщине, пока ее сожитель отсутствовал. Они вступили в интимные отношения, однако мужчина вернулся и застал их. Он несколько раз ударил оппонента по голове и выгнал из дома. Побитый вернулся позже и совершил поджог. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова