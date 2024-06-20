В яхт-клубе в Мытищах загорелся ангар с лодками

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Пожар возник в ангаре на территории яхт-клуба в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что возгорание произошло в деревне Степаньково. Причина пожара в настоящее время не уточняется.
Согласно данным ведомства, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Уточняется, что открытое горение удалось ликвидировать.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что 18 июня текущего года пожар на нефтебазе возник после атаки украинских беспилотников. Огонь локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.
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Согласно данным ведомства, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Уточняется, что открытое горение удалось ликвидировать.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что 18 июня текущего года пожар на нефтебазе возник после атаки украинских беспилотников. Огонь локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.
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МЧС: Пожар на нефтебазе в Ростовской области удалось локализовать
Екатерина Коршунова