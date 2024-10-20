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В Орловской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА

Губернатор Клычков: еще четыре БПЛА сбиты в Орловской области
20 октября 2024, 02:23
Фото: istock/sommersby

Фото: istock/sommersby

Еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что средства противовоздушной обороны работают надежно.

Ранее ВСУ пытались атаковать Орловскую область с помощью беспилотников. По словам Клычкова, над регионом было сбито семь беспилотников. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.



Ранее российский зенитно-ракетный комплекс уничтожил украинский беспилотник над Брянской областью. В результате этого инцидента никто не пострадал.

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#всу
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#пво
В российском городе объявили красный уровень угрозы беспилотников
Артамонов: на территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности
20 октября 2024, 02:44

Фото: iStock/Photoboyko

Красный уровень угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) установлен в Липецком и Становлянском муниципальных районах. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», – уточнил он.

Артамонов призвал жителей оставаться в своих домах, подальше от окон и в безопасных местах до отмены предупреждения.

Ранее российские подразделения ПВО уничтожили еще один БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. В результате инцидента никто не пострадал.

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#всу
#бпла
#липецкая область
#тревога
#брянская область
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В Газе погибли 60 человек после удара ЦАХАЛ
20 октября 2024, 01:43

Фото: iStock/gorodenkoff

По меньшей мере 60 человек погибли в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Бейт-Лахия в секторе Газа. Об этом сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
«Число погибших при обстреле нескольких домов в Бейт-Лахия на севере сектора Газа достигло 60, есть раненые», – указывается в сообщении.

Ранее по меньшей мере 30 человек погибли и еще 70 получили ранения в результате нападения израильской армии на лагерь Джебалия на севере сектора Газа. В последние дни лагерь регулярно подвергается израильским авиаударам.

Ранее израильская армия атаковала школу в секторе Газа. В результате ударов погибли 22 человека, в том числе 15 женщин и детей. Кроме того, 80 человек получили ранения.

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#сектор газа
#израиль
#цахал
#ракетный удар
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В Бердянске прогремел мощный взрыв
Рогов: в Бердянске Запорожской области прозвучал мощный взрыв
20 октября 2024, 00:21

Фото: iStock/dzika_mrowka

Мощный взрыв прогремел в Бердянске на юге Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«В Бердянске громко. В отдельных районах города – главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий взрыв», – заявил он.

Рогов подчеркнул, что, по предварительной информации, причиной взрыва стала российская система ПВО, которая находилась в городе для отражения атаки украинских беспилотников. Подробности инцидента в настоящее время уточняются.

Ранее взрыв произошел в Одессе. Это произошло после того, как была объявлена воздушная тревога. Детали произошедшего пока не разглашаются.

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#запорожская область
#взрыв
#одесса
#воздушная тревога
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Стало известно содержание последнего сообщения бывшего вице-президента ЮКОСа
«МК»: последнее сообщение бывший вице-президента ЮКОСа Рогачев направил сестре
19 октября 2024, 23:50

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачев написал последнее сообщение своей сестре, сообщается в Telegram-канале «МК».
«Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», – говорится в сообщении, отправленном в 15:12.

О смерти Рогачева стало известно в субботу, 19 октября. Его тело было найдено утром во дворе дома. По предварительным данным, он выпал из окна. Рогачев занимал руководящие должности в ЮКОСе в 1990-х годах. Позже он был исполнительным директором группы ОНЭКСИМ и вице-президентом горно-металлургической компании «Норильский никель».

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#компании
#инцидент
#смерть
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ВСУ атаковали Орловскую область семью БПЛА
Губернатор Клычков: над Орловской областью ликвидировали семь украинских БПЛА
19 октября 2024, 23:24

Фото: iStock/NatureNow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Орловскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Андрея Клычкова.
По словам губернатора, над регионом было сбито семь беспилотников. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее восемь беспилотников ВСУ были уничтожены над Курской областью. Вскоре после этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о нападении на регион украинского беспилотника самолетного типа.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#брянская область
#орловская область
#александр богомаз
#губернатор
#всу
#бпла
#беспилотник
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В Германии предотвратили попытку теракта вблизи посольства Израиля
19 октября 2024, 23:05

Фото: istockphoto/photosvit

Попытку террористического нападения на израильское посольство в Берлине, предположительно, предотвратили. Об этом пишет Bild.
Инцидент произошел в субботу, 19 октября. Полиция задержала подозреваемого. По данным издания, им оказался гражданин Ливии, приехавший в Германию в 2022 году. После совершения правонарушения он якобы планировал покинуть страну.

В начале октября Министерство внутренних дел Германии сообщило о росте числа случаев антисемитизма. Ведомство отметило, что с октября 2023 года количество правонарушений, мотивированных антисемитизмом, удвоилось.

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#израиль
#ливан
#германия
#теракт
#мвд
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Инспекторов ДПС подозревают в краже денег у пьяного водителя в Орле
19 октября 2024, 21:53

Фото: istockphoto/blinow61

Инспекторы ДПС подозреваются в краже более 2,6 миллиона рублей у пьяного водителя в Орле. Фигурантов уже задержали, открыто уголовное производство, проинформировали в областном СУСК РФ.
«Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения имущества жителя города Орла по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере)… В настоящее время подозреваемые следователем задержаны», — пояснили в ведомстве.

По данным СУСК, предварительно удалось установить, что в минувший четверг задержанные остановили машину, водитель которой был нетрезв, а потом похитили деньги. Уточняется, что потерпевший шофер из местных.

Ранее сообщалось, кого нашли мертвым в Москве. Речь идет об известной фигуре в нефтяной сфере.

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#алкоголь
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Бывшего вице-президента ЮКОСа нашли мертвым
«МК»: в Москве выпал из окна бывший вице-президент ЮКОСа Рогачев
19 октября 2024, 20:52

Фото: iStock/Fedorovekb

Во дворе жилого дома в Москве нашли мертвым бывшего вице-президента нефтяной компании ЮКОС Михаила Рогачева, по предварительным данным, он выпал из окна. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец». Отмечается, что причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают профильные службы.
По информации издания, все произошло сегодня утром, 19 октября, когда около 8:30 тело Рогачева обнаружили у дома на Протопоповском переулке, где он жил.

Газета отмечает, что в 90-е Рогачев занимал высокие должности в существовавшей до 2007 года корпорации ЮКОС, позже работал исполнительным директором группы ОНЭКСИМ, а затем замгендиректора горно-металлургической организации «Норильский никель».

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#нефть
#компании
#директор
#инцидент
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При пожаре в отеле Антальи в Турции пострадали трое россиян
19 октября 2024, 19:23

Фото: istockphoto/grafoto

Трое россиян пострадали в результате пожара в отеле Антальи в Турции. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на генконсульство, их уже выписали из больницы.
Перед этим один из очевидцев возгорания рассказывал, что спасательные службы помогали людям выбраться с балконов отеля Imperial Sunland resort. Уточнялось, что никто особо не паниковал, но на происшествие прибежали отдыхающие на пляже. Мужчина также приметил сильный дым.

«С момента первой пожарной машины видел пожар. Люди говорили, что вроде начался пожар над кухней», — комментировал тогда россиянин.

Ранее сообщалось, продолжатся ли концерты группы Jane Air на фоне сообщений о состоянии здоровья музыканта Антона Лиссова.

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