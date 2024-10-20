В Орловской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА

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Еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что средства противовоздушной обороны работают надежно.
Ранее ВСУ пытались атаковать Орловскую область с помощью беспилотников. По словам Клычкова, над регионом было сбито семь беспилотников. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее российский зенитно-ракетный комплекс уничтожил украинский беспилотник над Брянской областью. В результате этого инцидента никто не пострадал.
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Ранее ВСУ пытались атаковать Орловскую область с помощью беспилотников. По словам Клычкова, над регионом было сбито семь беспилотников. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее российский зенитно-ракетный комплекс уничтожил украинский беспилотник над Брянской областью. В результате этого инцидента никто не пострадал.
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Александр Климов