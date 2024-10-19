ВСУ атаковали Орловскую область семью БПЛА

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Орловскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Андрея Клычкова.
По словам губернатора, над регионом было сбито семь беспилотников. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее восемь беспилотников ВСУ были уничтожены над Курской областью. Вскоре после этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о нападении на регион украинского беспилотника самолетного типа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее восемь беспилотников ВСУ были уничтожены над Курской областью. Вскоре после этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о нападении на регион украинского беспилотника самолетного типа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Александр Климов