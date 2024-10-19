Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая раненых товарищей

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Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск в процессе боев за Георгиевку в одиночку дал отпор наступающим штурмовикам ВСУ, прикрывая двоих раненых товарищей, которые находились без сознания после сброса противотанковой мины на позицию. Об этом сообщил РИА Новости участник боя с позывным «Китаец».
По словам российского бойца, его группа прошла всю Георгиевку и в конце наткнулись на вражескую засаду, которая находилась в доме. Группа вступила в бой и после короткой перестрелки отошла, заняв оборонительную позицию. Ночью ВСУ попытались штурмовать эту позицию, используя гранаты и дымовые шашки. Однако эти действия успехом не увенчались, отметил солдат ВС РФ.
Штурмовик отметил, что на следующий день российскую позицию взорвали и хотели добить солдат. Он вместе с сослуживцем с позывным «Квит» находились без сознания, а военный с позывным «Малек» дал врагу отпор в одиночку.
«Китаец» добавил, что позднее их оттянули ближе к российским позициям для эвакуации, так как у них были осколочные ранения и контузия.
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Штурмовик отметил, что на следующий день российскую позицию взорвали и хотели добить солдат. Он вместе с сослуживцем с позывным «Квит» находились без сознания, а военный с позывным «Малек» дал врагу отпор в одиночку.
«Китаец» добавил, что позднее их оттянули ближе к российским позициям для эвакуации, так как у них были осколочные ранения и контузия.
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Екатерина Коршунова