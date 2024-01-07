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В отношении блогера из Таджикистана, оскорбившего русских девушек, возбудили дело

В отношении блогера Джумабоя возбудили дело из-за оскорбления русских девушек
07 января 2024, 21:10
Фото: iStock/Thomasaf

Фото: iStock/Thomasaf

В отношении блогера Салмона Джумабоя из Таджикистана возбудили уголовное дело за оскорбительные высказывая в адрес русских девушек. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 9 декабря блогер опубликовал видео, в котором произносит фразы «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал».

Полицейские задержали Джумабоя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства.


При этом блогер отрицает свою вину. Он утверждает, что он не произносил таких фрах, а на видео звучит не его голос.

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#следственный комитет
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Лобовое столкновение под Новосибирском привело к многочисленным жертвам
В лобовом столкновении под Новосибирском погибли четыре человека
07 января 2024, 20:43

Фото: istockphoto/Paolo Cordoni

На трассе Р-254 «Иртыш» произошла серьёзная авария с многочисленными жертвами. В лобовом столкновении погибли четыре человека.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении МВД России. Как рассказали правоохранители, 7 января около 15:45 по московскому времени водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, двигавшегося по автодороге от Омска в сторону Новосибирска не справился с управлением на скользкой дороге. На 1346 километре шоссе машину вынесло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с автомобилем Toyota Spacio.

По словам инспекторов ГИБДД и медиков, в результате страшного столкновения погибли на месте оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжёлом состоянии госпитализирован несовершеннолетний ребёнок, ехавший в Toyota Spacio. На месте ДТП продолжают работу сотрудники дорожной полиции, выясняя все подробности и обстоятельства происшедшего.

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В Подмосковье пропал один из первых российских рэперов Sir-J
07 января 2024, 15:29

Фото: iStock/syahrir maulana

Один из первых российских рэперов 50-летний Sir-J (Сергей Булавинцев) пропал в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что перед пропажей мужчины 30 декабря сгорел его дом в Расторгуево. Затем музыкант сел в электричку в сторону Подмосковья, после чего его никто не видел.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» занимается поиском мужчины. В настоящее время пока не удалось выяснить его местонахождение.

Сергей Булавинцев стоял у истоков рэпа в России. Он начал записывать первые композиции ещё в начале 1990-х. Sir-J в разные годы состоял в группах Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Communityю Также выступал продюсером трекова групп Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие».

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Российские туристы попали в ДТП на Шри-Ланке, один человек погиб
Mash: россиянин погиб в ДТП на Шри-Ланке, ещё девять пострадали
07 января 2024, 15:14

Фото: iStock/conejota

Туристический автобус с российскими туристами попал в серьёзное ДТП на Шри-Ланке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что авария произошла ещё 5 января, но известно о ней стало только сегодня.

По предварительным данным, российские туристы совершали двухдневный тур по Шри-Ланке. Водитель автобуса уснул за рулём и на полном скорости врезался в грузовик.

В результате аварии один россиянин погиб, ещё девять получили травмы.

Пострадавшие туристы рассказали, что им приходилось самостоятельно выбираться из автобуса через окна. А прибывшие на место местные медики не оказали никакой помощи, поэтому россиянам пришлось самостоятельно добираться до больниц.

Также туристы рассказали, что организацией экскурсии занимался тревел-блогер, который имеет большое количество подписчиков в соцсетях. Он же нанимал автобус и водителя.

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#туристы
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В Мордовии школьники пять раз «минировали» школу из-за нежелания учиться
В Мордовии возбудили уголовное дело на подростков за лжеминирование школы
07 января 2024, 14:53

Фото: iStock/Dzurag

Уголовное дело в отношении шестерых школьников возбудили в Мордовии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 15-летние подростки пять раз перед новогодними праздниками сообщали о якобы минировании школы. Причиной для таких поступков стало нежелание учиться перед Новым годом. Таким способом ребята хотели сделать себе больше выходных дней.

После задержания школьники рассказали о мотивах содеянного. Им была избрана мера пресечения в виде присмотра.

В результате их проделок экстренным службам приходилось пять раз эвакуировать свыше 200 учеников школы. Письма о минировании приходили в период с конца ноября до конца декабря.

Уточняется, что подростков подозревают в совершении преступления по статье Уголовного кодекса о заведомо ложных сообщениях о терроризме. По данной статье уголовная ответственность наступает при достижении обвиняемым 14-летнего возраста.

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#уголовное дело
#школьники
#полиция
#школы
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Полиция задержала мужчину, устроившего взрыв в кальянной в Домодедове
07 января 2024, 12:39

Фото: iStock/BrianAJackson

Полицейские задержали мужчину, устроившего взрыв в кальянной в подмосковном Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
В ведомстве отметили, что сотрудниками правоохранительных органов был задержан 43-летний мужчина, который привёл в действие гранату в ходе конфликта с одним из посетителей заведения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении агрессора.

Взрыв в здании кальянной произошёл утром 7 января. На данный момент известно о четырёх пострадавших, трое из которых были экстренно госпитализированы с осколочными ранениями и иными видами травм.

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#задержание
#полиция
#взрыв
#домодедово
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Студент МЧС и ещё трое человек пострадали при взрыве в кальянной в Домодедове
07 января 2024, 12:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

При взрыве гранаты в кальянной в подмосковном Домодедове получил ранения 21-летний молодой человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что студент МЧС Даниил К. получил множественные осколочные ранения. Его экстренно госпитализировали в Центральную городскую больницу.

Также издание сообщает о ещё троих пострадавших. Ими стали 28-летний Станислав К., 34-летний Нурлан А. и 35-летняя Никора А. Первый был доставлен в больницу с осколочными ранениями, второй госпитализирован с частичной потерей слуха, черепно-мозговой травмой и ранами головы, шеи и рук. Женщина также частично потеряла слух в левом ухе, но от госпитализации отказалась.

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#домодедово
#граната
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СК РФ возбудил уголовное дело в отношении частной котельной в Подольске
07 января 2024, 11:43

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В Подольске возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Об этом сообщает «360tv» в своём Telegram-канале.
В Следственном комитете напомнили, что 4 января произошёл прорыв теплотрасс. Причиной происшествия стала неправильная эксплуатация частной котельной. В результате более ста жилых домов, медицинских и учебных заведений в микрорайоне Климовск остались без отопления и горячей воды.

По результатам доследственной проверки Следственным комитетом было принято решение о возбуждении уголовного дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят обыски и изымают документы в здании частной котельной, руководство проходит допрос.

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#следственный комитет
#уголовное дело
#котельная
#подольск
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В подмосковном Домодедово произошёл взрыв в помещении кальянной
07 января 2024, 11:03

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В помещении кальянной на улице Гагарина в городе Домодедово Московской области произошёл взрыв. В результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека.
В настоящее время на месте событий работают правоохранители и экстренные службы. По предварительным данным, в зале разорвалась боевая граната. Следственная группа и взрывотехники продолжают обследование места происшествия с целью выяснения всех обстоятельств и причин взрыва. Официальных комментариев пока не последовало.

Сразу приходит на память террористический акт в аэропорту Домодедово в январе 2024 года, совершённый террористом-смертником Магомедом Евлоевым в зале международных прилётов. В результате взрыва в центре толпы людей тогда погибли 37 человек. Ещё 117 получили ранения. В числе погибших были граждане разных стран. 57 из них были россиянами.
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#происшествия
#взрыв
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В Москве загорелась гостиница
В Москве загорелась гостиница Holiday Tagansky
07 января 2024, 06:51

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Москве произошел пожар в гостинице Holiday Tagansky, сообщил Telegram-канал Mash.
Пожар начался в номере на третьем этаже. Эвакуация жильцов уже проводится, пока нет информации о пострадавших. Причины возгорания выясняются. По данным Mash, спасатели запросили дополнительные машины для тушения.

Недавно в Свердловской области произошел крупный пожар в гостинице. По данным ведомства, возгорание началось на кровле здания отеля в районе 290 километра трассы Пермь — Екатеринбург и затронуло площадь в 1000 квадратных метров.

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