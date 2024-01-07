В отношении блогера из Таджикистана, оскорбившего русских девушек, возбудили дело

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В отношении блогера Салмона Джумабоя из Таджикистана возбудили уголовное дело за оскорбительные высказывая в адрес русских девушек. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 9 декабря блогер опубликовал видео, в котором произносит фразы «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал».
Полицейские задержали Джумабоя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства.
При этом блогер отрицает свою вину. Он утверждает, что он не произносил таких фрах, а на видео звучит не его голос.
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Полицейские задержали Джумабоя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства.
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Анастасия Чинкова