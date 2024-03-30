В Перми неизвестные разрушили мемориал герою СВО

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk
В Перми неизвестные вандалы разрушили памятник герою специальной военной операции Андрею Келлеру. 19-летний пермяк погиб в июне 2023 года во время наступления на Марьинку.
Сегодня, 30 апреля, обнаружилось, что неизвестные сломали рамку, вынули фотографию и унесли её в неизвестном направлении. Тем самым вандалы осквернили память героя спецоперации, отправившегося на Украину по идейным соображениям. Борис Рожин сообщил, что мемориал будет восстановлен в самое ближайшее время.
Читайте также:
Пьяные вандалы в Москве разнесли народный мемориал героям спецоперации
В Ленинградской области осквернивший мемориал оштрафован на 1,4 млн рублей
В Таллине вандалы осквернили советский мемориал
Александр Бойцов