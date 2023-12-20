В Ленинградской области осквернивший мемориал оштрафован на 1,4 млн рублей

Фото: iStock/serggn
В Санкт-Петербурге мужчине, который в октябре 2022 года осквернил на Дороге жизни в Ленинградской области мемориал «Разорванное кольцо», назначили штраф в размере 1,4 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
«Местный житель 1995 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Реабилитация нацизма». По ходатайству следствия подсудимый был заключён под стражу. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1 400 000 рублей», — говорится в Телеграм-канале ведомства.
Читайте также:
На подростков в Киеве завели дело за распространение нацистской символики
СК: В Рязани выясняют причину смерти ребёнка после посещения стоматологии
В Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 920 млн рублей
Диана Аванесян