Пьяные вандалы в Москве разнесли народный мемориал героям спецоперации

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Компания пьяных россиян разгромила мемориал героям Русской весны и специальной военной операции в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По данным издания, ранним утром 11 марта двое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью подошли к мемориалу памяти погибшим участникам СВО и ногами раскидали вазы с цветами. Затем парочка, сопровождая все криками, вприпрыжку перешла дорогу и отправилась дальше.
Сотрудники правоохранительных органов уже занялись поисками преступников.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии обнаружили зарытый схрон с продуктами и лекарствами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сотрудники правоохранительных органов уже занялись поисками преступников.
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Алина Юрчак