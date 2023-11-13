В Первоуральске взяли под госзащиту семью, которой прислали отрубленную голову

Фото: iStock/Paolo Cordoni
Семью из Первоуральска, которой прислали отрубленную свиную голову, теперь круглосуточно охраняют силовики, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых.
Напомним, местный житель сдавал квартиру 24-летнему приезжему из Нижней Туры. Арендатор не отдал ключи, когда должен был, поэтому мужчина самостоятельно прошёл проверить своё жилье.
Зайдя внутрь своей квартиры, мужчина обнаружил целую нарколабораторию, наполненную коробками с неизвестными веществами. Он не стал обращаться в правоохранительные органы, а просто собрал коробки и унёс в подвал.
После этого в сторону семьи хозяина квартиры посыпались угрозы. Им поступали звонки с требованием отдать пять миллионов, разбивали окна, однако, последней каплей стала свиная голова в гробу, подброшенная под дверь их квартиры.
После того, как эта история приобрела общественный резонанс и попала в СМИ, владельцы наркшопа попытались помириться с семьей и даже перевели им 500 тысяч рублей.
В настоящий момент все члены пострадавшей семьи находятся под круглосуточной охраной, злоумышленников разыскивает полиция.
Читайте также:
На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон
Полиция задержала двух свердловчанок, маскировавших наркотики под камни
В Нижегородском лесу нашли схрон мефедрона на сто миллионов рублей
Зайдя внутрь своей квартиры, мужчина обнаружил целую нарколабораторию, наполненную коробками с неизвестными веществами. Он не стал обращаться в правоохранительные органы, а просто собрал коробки и унёс в подвал.
После того, как эта история приобрела общественный резонанс и попала в СМИ, владельцы наркшопа попытались помириться с семьей и даже перевели им 500 тысяч рублей.
В настоящий момент все члены пострадавшей семьи находятся под круглосуточной охраной, злоумышленников разыскивает полиция.
Читайте также:
На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон
Полиция задержала двух свердловчанок, маскировавших наркотики под камни
В Нижегородском лесу нашли схрон мефедрона на сто миллионов рублей
Евгения Парфентьева