«В первую ночь взял меня силой»: Жена казахского дипломата Карина Мамаш об изменах, насилии и выживании

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Жена дипломата из Казахстана Карина Мамаш 10 лет состояла в браке с советником посла Казахстана. Выяснилось, что Сакен Мамаш постоянно бил жену, унижал и изменял ей.
О том, как Карина Мамаш стала жертвой многолетнего насилия, измен и угроз со стороны известного политика Казахстана, расскажет реакция «Радио 1».
Карина познакомилась с Сакеном, когда ей было 15 лет, а ему — 33 года. На сегодняшний день она уверена, что ее супруг с самой первой встречи готовил ее к семейной жизни. По ее словам, мужчина знал, что она была «нецелованная и ни с кем не встречалась». Карина с ранних лет занималась гимнастикой и даже стала мастером спорта. Будущий муж отчаянно переживал, что девушка бросит его и уедет по контракту в другую страну, поэтому в скором времени она оставила карьеру и вышла за Сакена замуж.
Брак не задался с самого начала. Карина поделилась, что не была готова к первой брачной ночи. Сначала супруг пошел ей на встречу и согласился подождать, однако на следующую ночь взял ее силой.
В первый раз Сакен ударил супругу, когда она была беременна первым ребенком. Это произошло, когда мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения.
Но и на этом тиран не останавливался. В течение 10 лет Сакен принуждал Карину к сексу и избивал. Издевательства продолжались на постоянной основе и даже в общественных местах. Дипломат из Казахстана бил свою жену на территории отеля, а также на одной кровати с их детьми. Малыши неоднократно становились свидетелями того, как отец бил маму.
Одной из причиной насилия со стороны Сакена был алкоголь. По словам Карины, перед переездом в Европу, дипломат пообещал жене, что бросит пить. На протяжении четырех лет он оставался трезвым. Однако когда семья вернулась в Астану, все стало намного хуже. Мужчина снова приложился к бутылке и избивал Карину по любому поводу.
Постоянное пьянство, многолетние избиения и ругательства — это далеко не все отвратительные поступки, которые происходили в браке, отмечает Карина. Она подозревала, что с супругом происходит что-то неладное.
Мамаш вспомнила случай, когда супруг сам намекнул на измену. Все произошло еще в 2019 году, когда Сакен вернулся из командировки. Муж сказал Карине, что привез ей из поездки новую позу. При этом она не ревновала его, а испытывала лишь брезгливость.
Карина заявила, что политик отчаянно пытается вернуть ее, о чем регулярно пишет в сообщениях. Хотя до этого говорил теще, что спокойно даст ей развод. Девушка осознала, что Сакен испытывал постоянное удовольствие, когда избивал ее или насиловал. Ситуация изменилась лишь после общественного резонанса.
В социальных сетях Мамаш опубликовала то самое послание мужа.
Сакен хочет начать с Кариной все сначала и жить в счастливом браке, однако теперь девушка мечтает совсем о другом.
В настоящее время дипломата сняли с должности, а власти постановили отдать детей Карине. Мамаш находится в кризисном центре, планирует, кем может стать — тренером, стилистом или автором песен. Но главное, чего она хочет — чтобы Сакен ответил за многолетние издевательства перед законом.
В Казахстане приняли нормативно-правовой акт после громкого дела Салтанат Нукеновой, погибшей от рук мужа Куандыка Бишимбаева. Вероятно, что Сакен Мамаш получит справедливое наказание.
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«Он меня готовил»: как 15-летняя Карина познакомилась с 33-летним дипломатом
Карина познакомилась с Сакеном, когда ей было 15 лет, а ему — 33 года. На сегодняшний день она уверена, что ее супруг с самой первой встречи готовил ее к семейной жизни. По ее словам, мужчина знал, что она была «нецелованная и ни с кем не встречалась». Карина с ранних лет занималась гимнастикой и даже стала мастером спорта. Будущий муж отчаянно переживал, что девушка бросит его и уедет по контракту в другую страну, поэтому в скором времени она оставила карьеру и вышла за Сакена замуж.
Секс по принуждению
Брак не задался с самого начала. Карина поделилась, что не была готова к первой брачной ночи. Сначала супруг пошел ей на встречу и согласился подождать, однако на следующую ночь взял ее силой.
«Это было неприятно, больно. А после человек обвинил меня в том, что я досталась ему не девственницей. Он не увидел крови на простыни. Хотя мы обговаривали, так как я занимаюсь художественной гимнастикой, может не пойти кровь», — вспоминает Карина.
Многолетние избиения
В первый раз Сакен ударил супругу, когда она была беременна первым ребенком. Это произошло, когда мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения.
«Я пыталась снять с него верхнюю одежду, но он стал материться, после чего пнул меня в живот. На следующий день не помнил, что случилось», — заявила девушка.
Но и на этом тиран не останавливался. В течение 10 лет Сакен принуждал Карину к сексу и избивал. Издевательства продолжались на постоянной основе и даже в общественных местах. Дипломат из Казахстана бил свою жену на территории отеля, а также на одной кровати с их детьми. Малыши неоднократно становились свидетелями того, как отец бил маму.
Фото: iStock/AntonioGuillem
Запойный дипломат
Одной из причиной насилия со стороны Сакена был алкоголь. По словам Карины, перед переездом в Европу, дипломат пообещал жене, что бросит пить. На протяжении четырех лет он оставался трезвым. Однако когда семья вернулась в Астану, все стало намного хуже. Мужчина снова приложился к бутылке и избивал Карину по любому поводу.
Многочисленные измены примерного семьянина и политика
Постоянное пьянство, многолетние избиения и ругательства — это далеко не все отвратительные поступки, которые происходили в браке, отмечает Карина. Она подозревала, что с супругом происходит что-то неладное.
«Женщина, которая живет со своим мужчиной уже очень много лет, знает не только его привычки и поведение, но и его запах. Моим ушам и глазам не нужны свидетели. Ты чувствуешь, ты знаешь, что он тебе изменяет. Запах меняется у человека — это раз. Поведение — два», — подчеркнула Карина.
Мамаш вспомнила случай, когда супруг сам намекнул на измену. Все произошло еще в 2019 году, когда Сакен вернулся из командировки. Муж сказал Карине, что привез ей из поездки новую позу. При этом она не ревновала его, а испытывала лишь брезгливость.
«Любовь — это для меня ответственность»: Как муж-тиран пытается вернуть Карину Мамаш
Карина заявила, что политик отчаянно пытается вернуть ее, о чем регулярно пишет в сообщениях. Хотя до этого говорил теще, что спокойно даст ей развод. Девушка осознала, что Сакен испытывал постоянное удовольствие, когда избивал ее или насиловал. Ситуация изменилась лишь после общественного резонанса.
В социальных сетях Мамаш опубликовала то самое послание мужа.
«Помнишь, я с самого начала говорил, что любовь — это для меня в первую очередь ответственность. Я несу ответственность за вас в двух мирах. Все эти люди уйдут, останемся только мы вчетвером.
Сакен хочет начать с Кариной все сначала и жить в счастливом браке, однако теперь девушка мечтает совсем о другом.
История Салтанат повторяется
В настоящее время дипломата сняли с должности, а власти постановили отдать детей Карине. Мамаш находится в кризисном центре, планирует, кем может стать — тренером, стилистом или автором песен. Но главное, чего она хочет — чтобы Сакен ответил за многолетние издевательства перед законом.
В Казахстане приняли нормативно-правовой акт после громкого дела Салтанат Нукеновой, погибшей от рук мужа Куандыка Бишимбаева. Вероятно, что Сакен Мамаш получит справедливое наказание.
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Екатерина Коршунова