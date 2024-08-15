«Ударил, сорвал одежду и смеялся»: наемники из Франции изнасиловали россиянку в Харькове

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С начала СВО на территории Украины на стороне ВСУ участвуют в военных действиях иностранные наемники. Они не раз были замечены в разного рода бесчинствах: пытках пленных, мародерстве, убийстве мирных жителей. Очередное чудовищное преступление совершили наемные убийцы из Франции. Они ворвались в дом к жительнице Харьковской области и изнасиловали ее. Об обстоятельствах дела расскажет редакция «Радио 1».
Изнасилование мирной жительницы
Два французских наёмника, которые служат в ВСУ, ворвались ночью в дом к жительнице села Глубокое Харьковской области и изнасиловали ее. Трагедия произошла в мае этого года. Оба наемника говорили на французском языке, на просьбы женщины оставить ее в покое они не реагировали. Один из мужчин достал пистолет, пригрозил ей и заставил молчать.
«Он (один из боевиков) ударил меня по лицу, достал пистолет и показал пальцем, чтобы я молчала. Они сорвали с меня всю одежду и потом... Потом они ушли», — рассказала пострадавшая.
По ее словам, она даже поцарапала одного из насильников, но тот в ответ лишь смеялся. В момент издевательств один их боевиков встал на женщину и удерживал ее. После того, как все закончилось и французы покинули дом, пострадавшая спустилась в подвал, где находилась до тех пор, пока ее не спасли российские военные.
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Кем оказались французы-насильники
Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что одним из насильников мирной жительницы оказался французский гражданин Баррат Максим Роджер Генри 1989 года рождения. До участия в СВО он воевал в Сирии и Ираке на стороне курдских формирований. Во Франции мужчина прежде был привлечен к ответственности за насилие в отношении жены.
В России в отношении боевика возбудили уголовное дело по двум статьям: «Наёмничество» и «Изнасилование». Ему грозит пожизненное заключение. Личность второго боевика в настоящее время устанавливается.
Наемник из Франции покинул ряды ВСУ
Вскоре после совершения изнасилования Баррат разместил у себя в социальных сетях пост о том, что покидает Украину. Свое решение он не объяснил, заявив лишь, что пришло время «отдохнуть от войны».
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Анастасия Хохлова