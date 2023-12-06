В Петербурге 13 мигрантов выдворят из России после массовой драки

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В результате массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Санкт-Петербурге более 50 человек лишились трудовых патентов.
Ещё 13 предписали покинуть страну. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
Сообщается, что в результате драки, которая произошла 4 декабря, более 100 иностранных граждан были доставлены в полицию.
13 мигрантов помещены в специализированный центр для последующего выдворения за пределы РФ.
Ранее сообщалось, что более 40 нелегальных мигрантов привлечены к ответственности после рейда на подмосковных складах. Все они будут выдворены из России, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
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Сообщается, что в результате драки, которая произошла 4 декабря, более 100 иностранных граждан были доставлены в полицию.
Ранее сообщалось, что более 40 нелегальных мигрантов привлечены к ответственности после рейда на подмосковных складах. Все они будут выдворены из России, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
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Мария Фирсова