В Хабаровском крае три мигранта напали на двух студентов в общежитии

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В Хабаровском крае три мигранта совершили нападение на двух студентов в общежитии Тихоокеанского государственного университета.
Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета.
На студентов напали три мужчины из Таджикистана, которые тоже учились в университете. О причинах конфликта не сообщается.
Правоохранители опросили 27 мигрантов, после чего выявили троих подозреваемых. Они задержаны. Возбуждено уголовное дело.
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На студентов напали три мужчины из Таджикистана, которые тоже учились в университете. О причинах конфликта не сообщается.
«Трое студентов, являющихся уроженцами Таджикистана, грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам. Следствием при участии сотрудников УФСБ РФ по Хабаровскому краю, Выявлены трое подозреваемых», — проинформировали в региональном СУ СК.Читайте также:
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Мария Фирсова