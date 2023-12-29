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В Петербурге арестовали женщину, избившую нунчаками детей

Избившую нунчаками двух младшеклассников петербурженку арестовали на два месяца
29 декабря 2023, 07:36
Фото: istock / Rawf8

Фото: istock / Rawf8

В Санкт-Петербурге на 2 месяца арестовали женщину, которая избила младшеклассников нунчаками во время чаепития. Об этом информирует РЕН ТВ, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Акуловой стражу по 25.02.2024», – сообщили в пресс-службе.
До этого стало известно, что петербурженка 26 декабря пригасила домой «погреться» трех друзей своего сына. Когда ребята зашли в квартиру, женщина начала избивать их. Она распыляла газ, угрожала ножом детям и удерживала их у себя дома примерно час. Когда она все таки отпустила детей, они сразу же рассказали родителям. Родители написали на нападавшую заявление в полицию., а детей забрали в больницу. На следующий день женщину задержали.


Женщина обвиняется в похищении и незаконном удерживании.

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#женщина
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#избиение
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Омич украл новогоднюю ель для возлюбленной и спрятал ее от полиции в ванной
29 декабря 2023, 07:58

Фото: istock / Greggory DiSalvo

В Омске мужчина захотел порадовать свою возлюбленную и украл для нее ель, а когда к нам наведались сотрудники правоохранительных органов, мужчина решил спрятать ее в ванной. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного УМВД.

Жительница дома на улице Куйбышева в Омске рассказала полицейским, что во дворе кто-то спили елку. Прибывший на место предохранитель проверил записи с камер видеонаблюдения и увидел мужчину, который несет елку.

Выяснилось, что к краже дерева причастен 28-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который живет в соседнем доме. Он со своим братом спилил ель и повез своей сожительнице на улицу Красный переулок в качестве подарка к Новому году.

«Злоумышленники даже украсили ель, а когда к ним пришёл полицейский, спрятали в ванной комнате», — заявили в полиции.
Несмотря на это, участковый нашел дерево и вернул его заявительнице. Еловых воров ожидает разбирательство, после которого будет принято процессуальное решение.


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#дерево
#мужчина
#сотрудники
#дома
#новости
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Странный мужчина четыре раза проникал в чужой дом по ночам и наблюдал за спящей девочкой
В США взломщик четыре раза проникал в чужой дом и что-то говорил спящей девочке
29 декабря 2023, 07:10

Фото: istock / Choreograph

В штате Пенсильвания (США) правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который четыре раза проникал в чужой дом по ночам. Об этом пишет People.

Тиффани Сабара из города Коствилл рассказала, что первый раз взломщик попал в дом начале осени через дверь на кухне, на которой сломался замок. Следующие 2 раза он входил в дом через незапертые по недосмотру двери, а в конце декабря проник через окно.

Все проникновения в дом попали на записи камер наблюдения. Все разы незнакомец заходил в комнату девятилетней дочери Сабары. Мать рассказала, что мужчина наблюдал за спящим ребенком и что-то говорил ей.

Несмотря на наличие кадров с лицом преступника, полицейские не смогли установить его личность. Они попросили соседей быть внимательнее и сообщать им о странных случаях.

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#сша
#окно
#дом
#мать
#полицейские
#мужчина
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Е1: В Екатеринбурге в заброшенном здании нашли тело мужчины в одних трусах
29 декабря 2023, 05:57

Фото: iStock/gorodenkoff

В Екатеринбурге в одном из зданий на Восточной обнаружили тело мужчины. Об этом пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев.
По информации издания, мужчину с признаками избиения нашли в одних трусах в заброшенном здании.

Дополнительно отмечается, что на теле у погибшего под ключицами расположены две татуировки.

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#труп
#екатеринбург
#происшествия
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В Ставропольском крае в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой погиб человек
29 декабря 2023, 02:01

Фото: iStock/Motortion

В Арзгирском округе Ставропольского края автобус Нальчик — Волгоград с 17 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки в результате происшествия скончался, сообщает региональная госавтоинспекция в Телеграм-канале.
Авария произошла в четверг, 28 декабря, около 23:00 на 101-м км автодороги Дивное — Рагули — Арзгир.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2109 по не установленным пока причинам выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым автобусом Volvo. От полученных травм на месте скончался водитель легкового автомобиля, 21-летний житель округа», — говорится в публикации.

Отмечается, что погибший водил машину около трёх лет, за это время он не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Среди пассажиров автобуса никто не пострадал, людей отправили по маршруту Нальчик — Волгоград другим автобусом.

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В Саратове мошенник обманул свыше 100 человек
МВД: В Саратове мужчина обманул свыше 100 человек при продаже турпутёвок
29 декабря 2023, 00:45

Фото: iStock

В Саратове полиция предъявила мужчине обвинение в серии мошенничеств, в ходе которых были обмануты сто жителей Саратовской области. Деятельность предпринимателя была связана с организацией туристических поездок и продажей билетов на различные концерты. Об этом сообщает МВД по региону в Телеграм-канале.
«От действий 42-летнего обвиняемого в мошенничестве пострадало 103 жителя Саратова и области. Следователями следственной части следственного управления УМВД России по Саратову установлена причастность обвиняемого к совершению 83 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело в отношении злоумышленника направлено на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру», — говорится в публикации.

Уголовный кодекс предусматривает по этой статье наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Ранее полиция по заявлениям трех жительниц Волжского района Саратова завела уголовные дела о мошенничестве. Позже были заведены ещё несколько дел по шести эпизодам мошенничества. В пресс-службе Волжского районного суда сообщали, что по решению суда в отношении подозреваемого Мехака Едигаряна избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Местные СМИ писали, что предпринимателя Едигаряна в городе знают по прозвищу «Мишаня Кобзон».

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В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, сломавшего шлагбаум
78.ru: В Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего на ребёнка
29 декабря 2023, 00:30

Фото: iStock/Rawf8

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу мужчину по подозрению в нападении на семью. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Когда обвиняемый узнал, что его разыскивают, он сам пришёл в полицию и признал вину. Мужчина также заявил, что готов возместить пострадавшей материальный ущерб.

«Избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, будем обжаловать. Еще предстоит много работы, это пока только начало данного уголовного дела», — цитирует издание слова адвоката обвиняемого.

Инцидент случился на территории одного из ЖК во Всеволожском районе. По словам очевидцев, мужчина в ходе конфликта с семьёй и ребёнком нанёс удар последнему. Кроме того, петербуржец сломал шлагбаум.

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CNBC: Boeing попросил клиентов поискать в своих самолетах незакрепленный болт
28 декабря 2023, 22:41

Фото: iStock/undefined undefined

Американский авиастроитель Boeing попросил клиентов поискать в самолётах Boeing 737 Max незакреплённый болт, об этом сообщает CNBC.
«Зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма. Компания обнаружила еще один самолет с гайкой, которая не была затянута должным образом», — прокомментировали ситуацию на телеканале.

Отмечается, что неполадки с рулём сперва были выявлены одним из неназванных иностранных эксплуатантов, а затем обнаружены и представителями авиастроительной компании.

Напомним, ранее стало известно, что в будущем году парк самолётов российской авиакомпании «Победа» пополнится одним новым Boeing 737-800.

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#самолет
#победа
#авиа клиенты
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Жителей Подмосковья предупредили об использовании подростков в преступных финансовых схемах
28 декабря 2023, 22:40

Фото: Istockphoto / fizkes

Мошенники всё чаще используют неинформированную молодёжь в своих финансовых преступлениях, предлагая им лёгкий заработок. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Это так называемая схема обнальщиков и номинальных директоров. Суть в том, что подростка просят завести несколько банковских карт. На них поступают деньги от индивидуального предпринимателя, которые потом нужно обналичить в разных банкоматах, забрав себе небольшой процент», – пояснили в ГУРБ.
Подвох в том, что такие действия уголовно наказуемы. Так ИП уклоняются от уплаты налогов или даже заметают следы оплат при серьёзных преступлениях.

По данным управления, фигурантами финансовых расследований в 2023 году стали девять несовершеннолетних жителей Подмосковья.

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#безопасность
#преступление
#преступники
#гурб
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#подмосковье
#московская область
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СК обвинил саратовского чиновника в халатности после гибели двух человек
28 декабря 2023, 22:27

Фото: iStock/aga7ta

В Саратове заместителю главы администрации Октябрьского района предъявили обвинения после гибели двух человек в парке под упавшим деревом, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
Напомним, 9 мая в городском парке Саратова дерево рухнуло на девятилетнего ребёнка и пожилую женщину. Они погибли. Ещё трое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Позже стало ясно, что свалившийся на прохожих дуб имел признаки грибковой инфекции и должен быть спилен городскими службами.

Дело переквалифицировали в уголовную статью «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Ответственному за случившееся должностному лицу предъявили обвинения.

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#уголовное дерево
#саратов
#чиновники
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