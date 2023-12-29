В Петербурге арестовали женщину, избившую нунчаками детей

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В Санкт-Петербурге на 2 месяца арестовали женщину, которая избила младшеклассников нунчаками во время чаепития. Об этом информирует РЕН ТВ, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.
«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Акуловой стражу по 25.02.2024», – сообщили в пресс-службе.До этого стало известно, что петербурженка 26 декабря пригасила домой «погреться» трех друзей своего сына. Когда ребята зашли в квартиру, женщина начала избивать их. Она распыляла газ, угрожала ножом детям и удерживала их у себя дома примерно час. Когда она все таки отпустила детей, они сразу же рассказали родителям. Родители написали на нападавшую заявление в полицию., а детей забрали в больницу. На следующий день женщину задержали.
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Алина Юрчак