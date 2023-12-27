В Свердловской области автобус с пассажирами наехал на 76-летнюю женщину

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В городе Каменск-Уральский Свердловской области из-за погодных условий автобус с пассажирами врезался в остановку. Об этом пишет Е1.
Предварительно, задняя часть транспортного средства во время разворота увязла в снегу, когда водитель увеличил скорость и автобус занесло. В результате водитель автобуса совершил наезд на 76-летнюю женщину.
Состояние пострадавшей в настоящее время не сообщается, пожилая женщина была направлена в городскую больницу.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Отмечается, что на момент ДТП в автобусе находилось пятнадцать человек, водитель транспортного средства был трезв.
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Диана Аванесян