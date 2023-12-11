В Петербурге экстренно посадили рейс из Нью-Йорка из-за буйного пассажира

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Самолету авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Нью-Йорка в Ташкент пришлось вынужденно сесть в аэропорту Санкт-Петербурга.
РИА Новости сообщает, что ЧП случилось утром 11 декабря, борт следовал в Ташкент, но из-за буйного пассажира, самолету пришлось вынужденно сесть в петербургском аэропорту.
Буйным оказался гражданин Узбекистана. Его сняли с рейса и передали полицейским.
Самолет продолжит полет в аэропорт назначения.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании «Россия», который выполняет рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, сел в аэропорту вылета. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
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Буйным оказался гражданин Узбекистана. Его сняли с рейса и передали полицейским.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании «Россия», который выполняет рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, сел в аэропорту вылета. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
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Мария Фирсова