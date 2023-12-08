Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Минеральных Водах

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Пассажирский самолёт авиакомпании «Россия», который выполняет рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, приготовился к аварийной посадке в аэропорту вылета. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Сообщается, что причиной аварийной посадки стала разгерметизация кабины пилотов. По информации источника, на борту находится 111 человек.
Отмечается, что все оперативные службы приведены в готовность.
Ранее сообщалось, что летевший из Москвы самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Уточняется, что воздушное судно совершило посадку в аэропорту Южно-Сахалинска в 9:34 (1:34 мск), никто не пострадал. Как стало известно, во время полета возникли проблемы с давлением в правом шасси. В ответ на эту ситуацию были мобилизованы экстренные службы, подготовленные к возможной аварийной посадке.
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Екатерина Коршунова