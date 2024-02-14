В Петербурге хозяйка борделя получила тюремный срок

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Она договаривалась с клиентами о времени встречи и стоимости услуг, демонстрировала им работниц, занималась уборкой, а также обеспечивала своих сотрудниц едой, алкоголем и сигаретами.
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Симакову к двум годам лишения свободы в колонии поселения.
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