Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Петербурге хозяйка борделя получила тюремный срок

В Петербурге хозяйка борделя получила тюремный срок

Суд в Петербурге приговорил к двум годам колонии хозяйку борделя
14 февраля 2024, 14:41
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге хозяйку борделя приговорили к двум годам колонии поселения, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов.
Как удалось установить следствию, жительница Санкт-Петербурга Оксана Симакова организовала бордель на Таллинском шоссе.

Она договаривалась с клиентами о времени встречи и стоимости услуг, демонстрировала им работниц, занималась уборкой, а также обеспечивала своих сотрудниц едой, алкоголем и сигаретами.


Женщину признали виновной по уголовной статье «Организация занятия проституцией», однако, сама она вину признавать отказалась.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Симакову к двум годам лишения свободы в колонии поселения.

Читайте также:

В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего 12-летнюю девочку в своей квартире

В Петербурге задержали пьяную учительницу, грозящую суицидом от имени подростка

В Подмосковье задержали мигранта при попытке сбыта около килограмма мефедрона
#санкт-петербург
#проституция
#колония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Следовали в Кашире завершили расследование дела об убийстве пенсионерки на дороге
В Кашире завершили расследование по делу об убийстве 70-летней пенсионерки
14 февраля 2024, 15:02

Фото: iStock/aradaphotography

В Кашире завершили расследование уголовного дела об убийстве 70-летней пенсионерки, об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
23 декабря 2023 года жительница Подмосковья добиралась до электрички, чтобы на ней поехать на дачу. На просёлочной дороге она столкнулась с 72-летним водителем. Между пенсионерами разгорелся конфликт, в результате которого мужчина несколько раз ударил жертву по голове. Решив, что пенсионерка мертва, он положил её в багажник и стал присматривать место, в котором можно было бы спрятать её труп.

Однако, находясь в багажнике, женщина пришла в себя и успела сообщить о произошедшем дочери по телефону. Водитель услышал разговор из багажника, открыл его и нанёс пенсионерке несколько ударов молотком, от которых она и скончалась.

После этого он сбросил мёртвое тело пожилой женщины в канаву и припорошил его снегом, а её личные вещи он выкинул в мусорный бак в каширской деревне.

Мужчину всё же удалось вычислить и задержать. Выяснилось, что он недавно освободился из мест лишения свободы, где с 2005 года отбывал наказание за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней.

Уголовное дело направлено в суд.

Читайте также:

«Топором по голове»: Москвич едва ушёл живым после ссоры в гостях

СК: Суд в Казани арестовал мужчину, выбросившего дочь из окна

В деревне Свитино бывший сотрудник полиции застрелил трёх пенсионерок дома
#кашира
#убийство
#пенсионерка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК: в Приморье задержали директора кафе, в котором отравились более 60 человек
14 февраля 2024, 14:32

Фото: iStock/Rawf8

Следователи задержали директора кафе в Дальнереченске, где отравились более 60 человек. Об этом сообщает СК РФ.
Сообщается, что женщину подозревают в преступлении, которое было совершено по части 1 статьи 238 УК РФ. На данный момент решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемой.

Согласно информации ведомства, количество пострадавших составляет 64 человека. По ​факту происшествия продолжается проверка.

Напомним, в приморском Дальнереченске с 5 по 10 февраля в больницу обратились сразу двадцать два человека с признаками острого отравления. Предварительное расследование показало, что «причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общественного питания».

Ранее сообщалось, что в Москве пять воспитанников школы-интерната имени Колмогорова госпитализированы из-за кишечной инфекции.

Читайте также:

Отравившихся наггетсами в приморской бургерной стало ещё больше

Число жертв отравления в бургерной Дальнереченска возросло до 51 человека

В Москве с кишечной инфекцией госпитализировали пятерых учеников школы им. Колмогорова
#ук
#расследование
#рф
#отравление
#госпитализация
#ск рф
#пострадавшие
#кафе
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Италии прошли обыски у участников ужина с прославлением Гитлера
14 февраля 2024, 14:03

Фото: istockphoto/Artsiom Malashenko

Итальянские полицейские провели обыски у 24-х фигурантов расследования дела об оправдании фашизма и подстрекательстве к расовой ненависти. Поводом к началу следствия стал рождественский ужин, участники которого прославляли нацизм и лично Адольфа Гитлера.
Инцидент произошёл в городе Феррара в центральной части страны, сообщает министерство внутренних дел Италии. На мероприятии также распространялись листовки, содержащие угрозы в адрес сотрудников органов правопорядка.

Операция по расследованию дела и сбору доказательств получила название «Хорошие ребята». К ней привлечены также сотрудники спецподразделения по борьбе с преступлениями в киберсфере. Им предстоит тщательно изучить изъятый во время обысков информационный материал. Это поможет следствию выяснить, является ли данная вызывающая акция случайный и разовый характер, или же речь идёт о преступной организации.

Читайте также:

«Кленовый лист сменится свастикой»: Рогов прокомментировал политику Канады

В посольстве РФ подтвердили отказ Канады выдавать эсэсовца Гунько

Путин заявил, что дело Гитлера до сих пор живо
#операция
#акция
#страны
#инцидент
#сотрудники
#италия
#нацизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье водитель мусоровоза спас выброшенного умирать кота-сфинкса
14 февраля 2024, 13:57

Фото: МинЖКХ МО

Водитель мусоровоза Борис Галишников спас кота породы сфинкс, оставленного на верную смерть в запечатанной картонной коробке на контейнерной площадке в Раменском округе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Борис Галишников обратил внимание на заклеенную скотчем коробку и заглянул туда. Внутри оказался дрожащий от холода кот-сфинкс. Самостоятельно выбраться животное бы не смогло, и только вмешательство Бориса спасло ему жизнь. Спаситель забрал животное домой», — говорится в сообщении.
Дома кот некоторые время боялся выходить из коробки, но потом освоился, поел и позволил себя осмотреть. Дочь водителя Анастасия свозила нового члена семьи на приём к ветеринару. Оказалось, что кот совершенно здоров.

Для Бориса это не первая история спасения животных: за пять лет работы он уже семь раз находил на контейнерных площадках брошенных питомцев.

Читайте также:

В Балашихе сотрудник Мособлпожспаса приютил бездомного кота

Кот Кузя спас десятилетнего мальчика от пожара в Москве

Депутат Бурматов раскритиковал запрет кормления бездомных животных
#раменский городской округ
#мусоровоз
#коты
#спасение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвича задержали за изнасилование 12-летней девочки
В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего 12-летнюю девочку в своей квартире
14 февраля 2024, 13:53

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Москве задержали мужчину, который надругался над 12-летней девочкой, затащив её в свою квартиру, об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.
По информации ведомства, происшествие случилось 12 февраля в многоквартирном доме на 3-м Новомихайловском проезде. 40-летний мужчина схватил в подъезде 12-летнюю девочку и затащил её в свою квартиру. Там задержанный совершил над ребёнком «иные действия сексуального характера».

«С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в СК.

Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней» будет также проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Читайте также:

Мизулина обратилась в СК по поводу блогерши, торгующей фото малолетней дочери

В Петербурге мужчина три месяца развращал 12-летнего подростка

«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде
#педофилия
#следственный комитет
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Дмитровском шоссе загорелась фура
14 февраля 2024, 13:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Грузовик Volvo загорелся на Дмитровском шоссе на территории городского округа Мытищи, ликвидировать пламя и спасти груз смогли подмосковные пожарные, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Водитель попытался самостоятельно потушить внезапно вспыхнувший огонь, однако не справился, и пламя охватило кабину. Прибывшие спасатели сбили огонь, отключили аккумулятор и продолжили тушить пожар. Вскоре возгорание было ликвидировано», — говорится в сообщении.
Водитель фуры не пострадал. Груз, который он перевозил, тоже не попал под воздействие огня. В тушении принимали участие шесть человек, были задействованы две пожарные машины.

Читайте также:

Мощный взрыв раздался на главном газопроводе Ирана, начался пожар

Обломок горящей крыши от дома в Анапе чуть не убил прохожих

Кот Кузя спас десятилетнего мальчика от пожара в Москве
#мытищи
#пожар
#происшествие
#спасатели
#мособлпожспас
#грузовик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге за ложный звонок задержали пьяную учительницу начальных классов
В Петербурге задержали пьяную учительницу, грозящую суицидом от имени подростка
14 февраля 2024, 11:50

Фото: istockphoto/Dzurag

Полицейские Санкт-Петербурга задержали нетрезвую учительницу младших классов. Она звонила по телефону психологической помощи и от имени девочки-подростка угрожала свести счёты с жизнью.
На телефон доверия экстренной психологической помощи позвонила 15-летняя школьница и сообщила, что собирается покончить с собой. Она назвалась Дашей, рассказала, что ей 15 лет, а учится она в школе олимпийского резерва. По тревоге были подняты полицейские и штатные психологи.

Правоохранители приехали в спортшколу в Петроградском районе, проверили списочный состав и быстро выяснили, что никаких 15-летних воспитанниц по имени Дарья там нет. Телефон, с которого звонили на горячую линию, был зарегистрирован на 24-летнюю учительницу младших классов. Полицейские быстро пробили адрес и поехали выяснять, что происходит с педагогом.

Выяснилось, что та поссорилась с молодым человеком, с горя напилась и зачем-то решила позвонить по номеру детской психологической помощи. Во время задержания учительница с трудом держалась на ногах.

Читайте также:

Учительницу из Ленобласти, совратившую ученика, отправили под домашний арест

Mash: в Чебоксарах учительница пыталась сжечь школу в поддержку Украины

Учительнице грозит пожизненное за секс со школьником на экскурсии
#телефон
#полицейские
#школьница
#санкт-петербург
#учитель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с онлайн-магазинами
14 февраля 2024, 11:36

Фото: iStock/Poike

Мошенники освоили новую уловку, чтобы получить доступ к личным данным интернет-пользователей, теперь для этого используются поддельные страницы популярных маркетплейсов. Об этом жителей Московской области предупредили в Мингосуправления региона.

«Злоумышленники рассылают электронные письма. Получателям они обещают подарок от интернет-магазина, для получения которого надо пройти по указанной в письме ссылке. Страница, на которую должен перейти адресат письма, оформлена в стиле маркетплейса. Здесь для получения «подарка» пользователю предлагается ввести свои конфиденциальные данные, включая платёжные. Вся эта информация попадает в руки преступников», — говорится в сообщении.

Специалисты настоятельно советуют никогда не переходить по сомнительным ссылкам ради обещанных призов и подарков, а на страницы онлайн-магазинов переходить только через официальный сайт или приложение.

В ведомстве также напомнили, что ранее злоумышленники чаще использовали другую схему обмана: в письмах якобы от маркетплейсов они сообщали, что для подтверждение ранее сделанного заказа нужно перейти по ссылке, иначе покупка будет отменена.

Читайте также:

ЦБ предложил ограничить внесение наличных в банкомате для борьбы с мошенниками

В столичный суд поступило дело о краже более 200 миллионов рублей с «Пушкинской карты»

Жителей Подмосковья предупредили о торговле фальшивыми билетами на «Игры Будущего»

#мошенничество
#интернет
#интернет-магазины
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Урале учительница 27 раз уколола ребенка циркулем за плохое поведение
В Свердловской области педагог 27 раз уколола второклассника циркулем
14 февраля 2024, 11:01

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Свердловской области учительница в школе поселка Малышева исколола руку второклассника циркулем 27 раз. Об этом сообщает Е1.
Сообщается, что такое наказание девятилетний мальчик получил из-за того, что он случайно поцарапал одноклассницу чертежным инструментом. После того, как это заметила учительница, она вывела мальчика из-за парты и, крепко держа его руку, начала колоть ладонь иглой, при этом спрашивая, нравится ли ему.

Отец пострадавшего ученика отвез его в медучреждение. Медики сообщили об этом инциденте в правоохранительные органы. Позднее преподавательница попыталась оправдать свои действия, заявив, что «дала волю эмоциям». В школе проходит проверка по факту произошедшего.

Читайте также:

В Республике Тыва учительница побила школьников на уроке

В Калуге учительница побила пеналом и тетрадями школьника

В Забайкалье учительница отправляла интимные фотографии в чат со школьниками
#проверка
#наказание
#отец
#медики
#мальчик
#учитель
#полицейские
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф