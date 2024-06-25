В Петербурге хозяйку бара с крестами оштрафовали за оскорбление чувств верующих

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Хозяйку бара в Петербурге оштрафовали за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе судов.
Уточняется, что в оформлении заведения использовались символы христианства. В частности, в барном меню присутствовали изображения Божией Матери, Христа, Святого Грааля, а также символы Евхаристии. Так, бар работал с конца мая прошлого года по начало февраля текущего года.
Владелица питейной признана виновной. Вину женщина полностью признала, рассказав о прохождении катехизации. По ее словам, она думала, что такое оформление бара отражает ее любовь к Богу. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что зимой бар посетили активисты и возмутились его оформлением. Отмечалось, что один человек, посмотрев на декор, морально пострадал.
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Владелица питейной признана виновной. Вину женщина полностью признала, рассказав о прохождении катехизации. По ее словам, она думала, что такое оформление бара отражает ее любовь к Богу. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что зимой бар посетили активисты и возмутились его оформлением. Отмечалось, что один человек, посмотрев на декор, морально пострадал.
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Никита Кротов