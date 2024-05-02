Оскорбившего чувства верующих стрит-арт-художника задержали в Ульяновске

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Полицейские Ульяновска задержали местного жителя за оскорбление чувств верующих.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД. По версии следствия, в период с 2014 по 2021 год задержанный публиковал в одной из соцсетей посты, «содержащие в себе глумление над почитаемыми в христианстве образами».
В отношении местного жителя было заведено уголовное дело за действия в целях оскорбления чувств верующих. В рамках статьи предусматривается до одного года лишения свободы.
По данным местного издания «Улпресса», речь идет о стрит-арт-художнике Егоре Холтове. Он известен своими работами с изображением Владимира Ленина в черной шапке с надписью «РАЁН» и другими.
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В отношении местного жителя было заведено уголовное дело за действия в целях оскорбления чувств верующих. В рамках статьи предусматривается до одного года лишения свободы.
По данным местного издания «Улпресса», речь идет о стрит-арт-художнике Егоре Холтове. Он известен своими работами с изображением Владимира Ленина в черной шапке с надписью «РАЁН» и другими.
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Алёна Самарева